guerra Vídeo mostra criança descalça com irmã nas costas após ser atropelada na Faixa de Gaza Publicação se tornou viral nas redes sociais ao mostrar encontro com fotojornalista, que as levou de volta a acampamento de refugiados

O vídeo de uma menina carregando a irmã mais nova nas costas se tornou viral na internet desde que foi publicado nesta segunda-feira. As imagens mostram uma jovem caminhando descalça na estrada, sob o sol escaldante, por mais de dois quilômetros, na Faixa de Gaza.

Nas costas, ela leva a irmã que está ferida após ser atropelada. A dupla, segundo o jornal português Sic Notícias, foi encontrada, por acaso, por um fotojornalista, que gravou o momento e o divulgou nas redes sociais, após ajudá-las a voltar a um acampamento de refugiados.

Veja o vídeo:

As duas crianças estão entre as 700 mil deslocadas, na Faixa de Gaza, que vivem em abrigos ou acampamentos sem acesso a cuidados médicos, condições básicas de saneamento, comida e água suficientes, segundo a UNICEF.

Quase mil mulheres e crianças feridas ou doente serão retiradas de Gaza nos próximos meses, anunciou o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa em uma entrevista à AFP, na qual insistiu na necessidade de manter o diálogo com os lados beligerantes.



Segunda o Ministério da Saúde em Gaza, controlado pelo Hamas, o número de mortos na guerra, que já dura um ano, passou dos 42 mil, segundo balanço do dia 9 de outubro de 2024.

A agência das Nações Unidas relata sucessivos bombardeamentos e afirma que a ajuda continua a chegar a "conta-gotas". Sob nova ordem de retirada, a região Norte assiste a mais uma fuga em massa para o Centro e Sul do conflito.

O exército israelita voltou a bombardear o que seriam alvos do Hezbollah no centro e no sul do território libanês. O grupo xiita pró-Palestina respondeu com uma nova ofensiva contra várias cidades israelitas.

