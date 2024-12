A- A+

Brasil Vídeo: PM deixa fuzil cair no mar, em Cabo Frio, durante voo de helicóptero Um banhista teria devolvido o armamento ao agente, após o fuzil 'desprender" da bandoleira do policial, segundo a PM

Um policial militar deixou seu fuzil cair enquanto sobrevoava a Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante uma operação com helicóptero da Polícia Militar do Rio, na tarde desta terça-feira. O incidente, ocorrido em meio a banhistas, foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando o momento em que banhistas auxiliam o agente a recuperar a arma.

Segundo a PM, o fuzil caiu porque se "desprendeu da bandoleira de um dos militares". O episódio chamou atenção nas redes, levantando debates sobre segurança e protocolos no uso de armamento em operações aéreas. Assista o vídeo:

Exclusivo : Praia do Forte em Cabo Frio-RJ.



Policial em patrulhamento de helicóptero deixou cair o fuzil no mar, um banhista pegou a arma e devolveu.



31/12/2024 pic.twitter.com/V06OLUCL0Q — taldoestagiario (@taldoestagiario) December 31, 2024

O incidente ocorreu durante a tarde da véspera de Ano-Novo, com a Praia do Forte, em Cabo Frio, lotada de banhistas, incluindo adultos e crianças. No vídeo, é possível ver o policial tentando recuperar sua arma, que caiu do helicóptero diretamente no mar, após, segundo a PM, uma operação aérea conduzida pelo Comando do Grupamento Aeromóvel (GAM).

De acordo com relatos, foi um banhista quem localizou e devolveu o fuzil ao policial. Nas imagens, é possível ver o momento em que o agente recupera a arma, sendo aplaudido pelos banhistas que acompanhavam a cena.

Em nota, a PM do Rio esclareceu que, na verdade, "o fuzil que era portado por um dos militares embarcados na aeronave da Corporação se desprendeu da bandoleira e caiu no mar". Disse, ainda, que o armamento foi recuperado "de imediato pelos policiais que atuam em apoio nas ações de policiamento da região".

