Vídeo revela que detento algemado foi espancado por agentes horas antes de morrer, nos EUA

Registros das câmeras acopladas às fardas de policiais de Nova York revelaram que o detento Robert Brooks foi espancado por agentes penitenciários horas antes de morrer, em 10 de dezembro.

As imagens, divulgadas pelas autoridades do estado nesta sexta-feira, mostram o homem de 43 anos sentado numa mesa de exames, na Marcy Correctional Facility. Algemado, ele foi cercado pelos agentes e sofreu repetidos golpes no rosto e na virilha.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, determinou a demissão de 13 agentes e de uma enfermeira envolvidos no incidente, após uma apuração interna. As imagens são fortes.

O caso gerou indignação nos Estados Unidos. O gabinete da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, abriu uma investigação sobre a morte do detento e divulgou as imagens nesta sexta-feira.

O sindicato que representa os trabalhadores da penitenciária classificou o vídeo como "incompreensível".

