ACIDENTE Vidro cai de estrutura coberta e deixa duas pessoas feridas em empresarial na Zona Sul do Recife De acordo com a nota oficial emitida pela administração do complexo empresarial, as pessoas atingidas foram atendidas pelas equipes de suporte

Duas pessoas ficaram feridas após placas de vidro caírem de uma estrutura coberta do Rio Mar Trade Center (4 e 5), que fica no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, no final da manhã desta sexta-feira (18).

De acordo com a nota oficial emitida pela administração do complexo empresarial, as duas pessoas atingidas foram atendidas pelas equipes de suporte das torres empresariais 4 e 5, e encaminhadas ao hospital.

Ainda segundo a administração, a estrutura de vidro danificada, instalada durante um serviço de manutenção, já foi retirada por completo do estabelecimento.

A nota afirma, ainda, que a gestão dos empresariais segue dando todo o apoio e suporte para as pessoas envolvidas e seus familiares.

