A- A+

Recife Idoso morre após ser atropelado no bairro das Graças, no Recife, na manhã desta sexta-feira (18) Sinistro de trânsito ocorreu por volta das 9h40

Um idoso de 81 anos morreu após ser atropelado na avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.



O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 9h40 desta sexta-feira (18), próximo ao cruzamento com a rua Senador Alberto Paiva.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 9h44 e enviou uma equipe ao local.

Ainda segundo a corporação, a vítima, que não teve o nome divulgado, morreu antes do atendimento.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que foi acionada às 10h16 e também enviou uma equipe para a área do atropelamento.



Detalhes do acidente ainda não foram divulgados pelas Polícias Militar e Civil de Pernambuco.

Veja também

narcotráfico Traficante mexicano "Mayo" Zambada pode ser condenado à pena de morte