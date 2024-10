A- A+

Um carro invadiu uma parada de ônibus e atropelou uma mulher de 33 anos, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A vítima precisou amputar uma das pernas após o acidente, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (17), na avenida Bernardo Vieira de Melo.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, uma equipe do 6º foi acionada para a ocorrência de sinistro de trânsito com vítima não fatal e prendeu o condutor do veículo após tentativa de fuga.

"O suspeito foi socorrido para a UPA da Imbiribeira para receber os primeiros socorros devido aos ferimentos no acidente e, posteriormente, conduzido para a Delegacia de Plantão de Prazeres", afirmou a PMPE.

Ainda segundo a corporação, o motorista realizou o teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool.

Já a vítima, identificada como Stephanne Hellen Oliveira, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Na unidade de saúde, a mulher teve a perna direita amputada. Segundo o HR, a paciente passou pelo procedimento cirúrgico ainda na noite da quinta e permanece internada com quadro de saúde estável.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Delegacia de Prazeres. "As investigações foram iniciadas e segue até o esclarecimento do caso", destacou a corporação.

