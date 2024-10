A- A+

FESTIVAL DE CAFÉ "Eu Amo Café" começa neste domingo (20) no Recife, RMR, Gravatá e Taquaritinga do Norte Festival conta com 33 cafeterias vendendo duplas de café com sobremesa a R$ 29,90

Se tem coisa melhor que café... E se café já é bom, imagine fazendo par com uma bela sobremesa. Essa é a ideia do festival "Eu Amo Café", idealizado pela Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco (ASCAPE), também responsável pela organização do Recife Coffee, que começa neste domingo, 20, em 33 cafeterias de Pernambuco.



A abertura acontece um dia antes, no sábado 19, com o evento Café no Parque, das 9h às 17h, no Jardim do Poço, no bairro de Casa Forte.



O evento é aberto ao público e, além de oferecer degustação gratuita de café, contará ainda com feirinha da rede Crabolando e diversas atividades culturais.



O circuito

A quarta edição do "Eu Amo Café" segue até 24 de novembro em 33 cafeterias de várias cidades: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Gravatá e Taquaritinga do Norte.



Cada estabelecimento vende sua própria Dupla dos Sonhos, que consiste numa dupla de cappuccino com alguma sobremesa vendida a R$ 29,90. O preço é o mesmo em todos os estabelecimentos.



Do Recife, participam: 81 Coffee & Co., A Vida é Bela, Aurora Café, Borsoi Café, Café com Dengo, Café do Brejo, Casa Mendez, Celeste Café, Coffee Cube, Elã Cafés Especiais, Emê Cafeteria e Bistrô, Ernest Café Bistrô, Furdunçu Café e Cultura, Kaffe, La Fuent, Livraria da Praça, O Melhor Cantinho da Cidade, Palatsi, Pingo Arte Café, Por Enquanto Café, PraMuê Café e Tal, Pure Café e Santa Clara. Já Olinda conta com Olinda Café, Xêro e Zoco. De Jaboatão dos Guararapes, Fridda Café e Nouve. E representando o Agreste do Estado, Arte Café, de Gravatá, e Takwary, de Taquaritinga do Norte.



Expectativa

“Quem ama café especial vai poder provar a mesma bebida, o cappuccino, preparada por diversos baristas e com diferentes grãos e leites”, comenta a barista e vice-presidente da ASCAPE, Ane Wink.



Segundo a organização do festival, a expectativa é que 80 mil pessoas circulem pelas cafeterias participantes durante o período oficial do festival. “No ano passado, participaram 21 cafeterias.



Neste ano, o 'Eu Amo Café' conta com 33. Um aumento expressivo, que sinaliza um crescimento no setor de cafés especiais no Estado”, explica o presidente da ASCAPE, Daniel Oliveira.



Novidade

Esta ano, uma novidade para o público que pretende correr o máximo de cafeterias possível do "Eu Amo Café". Substituindo o Cartão Fidelidade, a organização criou o Check-in Digital.



A proposta é parecida, pois quanto mais cafeterias o visitante for, mais chances de ganhar mimos cafeinados.



Os 30 primeiros clientes que chegarem ao quinto carimbo receberão um voucher da dupla dos sonhos; os 20 primeiros clientes que chegarem ao 15º carimbo receberão um kit com café e brindes do festival; e os 10 primeiros clientes que chegarem ao 30º carimbo receberão um kit Koar, café e brindes do festival.



Como a proposta é incentivar o público conhecer mais cafeterias, somente a primeira visita em cada cafeteria será contabilizada para as premiações.

Dupla dos Sonhos do Arte e Café, em Gravatá. Foto: Filipe Ramos/Divulgação



Confira as cafeterias participantes do Festival "Eu Amo Café":

GRAVATÁ

Arte e Café

Cappuccino + base de brownie com camada de mousse de chocolate branco com pedaços de Oreo e calda de chocolate

Onde: Rua Cleto Campelo, 210, Centro, Gravatá - PE

Instagram: @artecafe_oficial



TAQUARITINGA DO NORTE

Takwary Café Premium

Cappuccino + massa de waffle de churros com cobertura de doce de leite e sorvete de café de produção própria

Onde; Rua Professor Luís Carlos, 121, Centro, Taquaritinga do Norte - PE

Instagram: @takwary



JABOATÃO DOS GUARARAPES

Nouve Café

Cappuccino + torta francesa com base de brownie e chocolate, acompanhad de creme islandês e pó de hortelã

Onde: Av. Bernardo Vieira de Melo, 3310, Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE

Instagram: @nouve.cafe

Fridda Café

Cappuccino + tortinha com base de biscoito de chocolate, recheio cremoso e gelado de coco coberto com ganache de chocolate e lascas de coco tostado

Onde: Rua Antônio Ferreira Campos, 4366, Candeias, Jaboatão dos Guararapes - PE

Instagram: @friddacafe

OLINDA

Olinda Café

Cappuccino + Gelato de paçoca com base de brownie, finalizado com brigadeiro bem casado

Onde: Rua Tertuliano Francisco Feitosa, Bairro Novo, Olinda - PE

Instagram: @olindacafe_

Xêro Café

Cappuccino + torta com base brownie de chocolate meio amargo, recheado de doce de leite com castanha-do-pará e cheesecake de baunilha e tangerina, finalizado com cacau de farofa da mesma castanha

Onde: Rua Coronel João Ribeiro, 53, Bairro Novo, Olinda - PE

Instagram: @xerocafe

Zoco Café

Cappuccino + bolo de frutas vermelhas com recheio de cream cheese abaunilhado e cobertura de crûmble amanteigado, acompanhado de chantimousse de morango

Onde: Av. Carlos de Lima Cavalcante, 1828, Casa Caiada, Olinda - PE

Instagram: @cafezoco

RECIFE

81 Coffee Co.

Cappuccino + torta folhada com mousse de chocolate amargo e sorvete de baunilha

Onde: Rua das Creoulas, 55 A, Graças, Recife - PE

Instagram: @81coffeeco

A Vida é Bela Café

Cappuccino + torta em camadas de brigadeiro de chocolate ao leite, brigadeiro de pistache, finalizada com creme leve de chocolate

Onde: Rua Francisco Lacerda, 394, Várzea, Recife - PE

Instagram: @avidaebela.cafe

Aurora Café

Cappuccino + tiramisú (sobremesa de origem italiana à base de creme de queijo, biscoito champanhe, cacau em pó e calda de café com chocolate)

Onde: No Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife - PE

Instagram: @auroracafe.recife

Borsoi Café

Cappuccino + tortinha brûlée acompanhada de calda de caramelo salgado, sorvete de creme e crocante de biscoito

Onde: Rua Artur Muniz, 82, loja 5, Boa Viagem, Recife - PE

Instagram: @borsoicafe

Café com Dengo

Cappuccino + bolo de chocolate meio amargo recheado com mousse de leite Ninho, base de creme de chocolate ao leite e finalizado com um suspiro no formato de pato amarelo deslizando na geleia de morango

Onde: Rua Desembargador Martins Pereira, 45, Rosarinho, Recife - PE

Instagram: @cafecomdengo

Café do Brejo

Cappuccino + panqueca com recheio de Nutella, geleia de laranja com pimenta e mel de engenho de Triunfo

Onde: Rua Capitão Lima, 20, Santo Amaro, Recife - PE

Instagram: @cafedobrejo

Casa Mendez

Cappuccino + bolo de macaxeira cremoso sob caramelo de coco, finalizado com coco crocante

Onde: Rua Simão Mendes, 143, Jaqueira, Recife - PE

Instagram: @casamendezcafe

Celeste Café

Cappuccino + massa chiffon de morango com chantilly da casa, morangos frescos, geleia de frutas vermelhas e uma fina ganache de chocolate branco

Onde: Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife - PE

Instagram: @celestecafeoficial

Coffee Cube

Cappuccino + cheesecake com calda de caramelo salgado de café e biscoff da casa com especiarias

Onde: Rua Serrita, 24, Jaqueira, Recife - PE

Instagram: @coffeecubebr

Elã Café

Cappuccino + flan parisiense de baunilha, polvilhado com raspas de noz-moscada

Onde: Rua João Ramos, 252-A, Graças, Recife - PE

Instagram: @elacafesespeciais

Emê Café

Cappuccino + bolinho búlgaro de cacau 100%, feito sem uso de farinhas, levemente adoçado com açúcar demerara, regado com geleia de morango e crûmble; finalizado com folhinhas de hortelã

Onde: Av. Domingos Ferreira, 1274, Loja 16, Pina, Recife - PE

Instagram: @eme.cafe

Ernest Café Bistrô

Cappuccino + crepe doce com recheio de bolo de morango, frosting de cream cheese, pedacinhos de morango e geleia artesanal de morango e amora

Onde: Rua do Espinheiro, 280, Loja 5, Espinheiro, Recife - PE

Instagram: @ernestcafebistro

Furdunço Café

Cappuccino + bolinho de blueberry com limão, finalizado com açúcar de confeiteiro e chantilly de caramelo salgado

Onde: Rua Gildo Neto, 92, Tamarineira, Recife - PE

Instagram: @furduncocafeecultura

Kaffe (Boa Viagem)

Cappuccino + camadas de bolo gelado com mousse de chocolate meio amargo e doce de leite; finalizado com com caramelo clássico e crocante salgado

Onde: Av. Conselheiro Aguiar, 2178, Loja 1, Boa Viagem, Recife - PE

Instagram: @kaffe.tt

Kaffe (Espinheiro)

Cappuccino + base de inspiração italiana feita com mousse de chocolate e biscoito triturado, mousse de cream cheese e geleia de morango

Onde: Rua Barão de Itamaracá, 338. Espinheiro, Recife - PE

Instagram: @kaffe.tt

La Fuent

Cappuccino + releitura do tiramisú com um choux au craquelin e recheio à base de queijo e espresso

Onde: Rua Carlos Pereira Falcão, 93, Boa Viagem, Recife - PE

Instagram: @lafuentcafe

Livraria da Praça

Cappuccino + pudim de pipoca finalizado com pipoca caramelizada

Onde: Praça de Casa Forte, 565, Casa Forte, Recife - PE

Instagram: @livrariadapraca

O Melhor Cantinho da Cidade

Cappuccino + minibolo com pedacinhos de pera, recheado com brigadeiro de queijo gorgonzola, finalizado com pera caramelizada e flor comestível

Onde: Rua Francisco Lacerda, 10, Várzea, Recife - PE

Instagram: @omelhorcantinhodacidade

Palatsi Convenience Coffee Shop (Aurora)

Cappuccino + torta de biscoito de chocolate com mousse de chocolate meio amargo, finalizada com caramelo salgado e pipoca caramelizada

Onde: Rua da Aurora, 387, Boa Vista, Recife - PE

*Estacionamento na Rua da União, 210

Instagram: @palatsirecife

Palatsi Convenience Coffee Shop (Ilha do Leite)

Cappuccino + torta de biscoito com caramelo salgado, mousse de paçoca e ganache meio amargo

Onde: Av. Agamenon Magalhães, 4779, Ilha do Leite, Empresarial Isaac Newton, Recife - PE

Instagram: @palatsirecife

Pingo Arte Café

Cappuccino + três irresistíveis carolinas feitas com a autêntica massa francesa: Carol 1 - creme de confeiteiro, delicado e aveludado; Carol 2 - doce de leite, suave e caramelizado; Carol 3 - creme de avelã, uma mistura intensa de cacau e avelã

Onde: Rua Dom Miguel de Lima Valverde, 39, Espinheiro, Recife - PE

Instagram: @pingoartecafe

Por Enquanto Café

Cappuccino + potinho com farofa de biscoito, brigadeiro e geleia de amora, mousse de queijo finalizado com flor comestível

Onde: Rua José da Silva Lucena, 189, Imbiribeira, Recife - PE

Instagram: @porenquanto.cafe

Pra Muê Café

Cappuccino + cookie de bacon irresistível com soverte de creme e caramelo salgado de bacon, mais farofa crocante de bacon

Onde: Rua Cruzeiro do Forte, 187, Loja G, Boa Viagem, Recife - PE

Instagram: @pra.mue

Pure Cafés Especiais

Cappuccino + tortinha de chocolate com camadas de biscoito e caramelo, finalizada com flor de sal

Onde: Estrada das Ubaias, 706, Casa Forte, Recife - PE

Instagram: @pure.cafesespeciais



Santa Clara (Graças)

Cappuccino + duo de cookies artesanais - um com recheio de frutas vermelhas e outro com um creme de pistache

Onde: Rua das Graças, 262, Graças, Recife - PE

Instagram: @santaclararecife

SERVIÇO

4º Festival "Eu Amo Café"

Abertura (onde e quando): Café no Parque - 19/10, das 9h às 17h, no Jardim do Poço (av. 17 de Agosto, Casa Forte, Recife - PE)

Quando: 20 de outubro a 24 de novembro de 2024

Valor da Dupla dos Sonhos (café + doce): R$ 29,90

Realização: Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE)

Instagram @euamocafefestival

