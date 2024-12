A- A+

MUNDO Vietnã confirma pena de morte para magnata envolvida no maior escândalo financeiro do país Lan foi condenada em abril por enganar o Saigon Commercial Bank (SCB), considerada culpada por uma fraude que totalizou 27 bilhões de dólares

Um tribunal do Vietnã confirmou na terça-feira, em apelação, a pena de morte contra uma magnata do setor imobiliário envolvida no maior escândalo financeiro da história do país. O tribunal da cidade de Ho Chi Minh decidiu que não havia "nenhuma razão" para reverter a sentença de primeira instância contra Truong My Lan, empresária de 68 anos considerada culpada por uma fraude que totalizou 27 bilhões de dólares.

Lan foi condenada em abril por enganar o Saigon Commercial Bank (SCB), instituição que, segundo os promotores, ela controlava.





Apesar da apelação, o tribunal manteve a sentença. No entanto, há uma possibilidade de que ela evite a pena de morte: o tribunal afirmou que, se Lan devolver três quartos dos bens obtidos ilegalmente, sua condenação poderá ser reduzida para prisão perpétua.

O caso teve um impacto profundo no país, com dezenas de milhares de pessoas perdendo suas economias investidas no SCB, o que gerou protestos generalizados.

Fundadora do grupo imobiliário Van Thinh Phat, Lan declarou anteriormente ao tribunal que "a maneira mais rápida" de ressarcir os prejuízos seria "liquidar o SCB e vender nossos ativos para pagar ao Banco Estatal do Vietnã e aos investidores afetados".

