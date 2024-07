A- A+

ATENTADO CONTRA TRUMP Viúva de bombeiro morto em comício de Donald Trump recusa ligação de Joe Biden após tiroteio Homem foi atingido na cabeça e morreu no local, disseram as autoridades. Dois outros participantes do comício ficaram gravemente feridos no tiroteio.

A viúva Corey Comperatore, bombeiro morto pelo franco-atirador que tentou assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, recusou uma possível ligação de condolências de Joe Biden.

Segundo a imprensa americana, o democrata levou o “fora” antecipadamente por conta do posicionamento político de Comperatore, apoiador incondicional de Trump.

"Eu não falei com o Biden. Eu não queria falar com ele. Meu marido era um republicano devoto e ele não ia querer que eu falasse com ele", disse ela ao The Post. "Eu apoio Trump. É nele que vou votar, mas não guardo rancor contra Biden. Ele não fez nada de mal ao meu marido. Um jovem de 20 anos desumano é que fez isso".

Corey Comperatore, 50 anos, era um homem de família que adorava pescar. Trabalhava em uma empresa de manufatura de plásticos, era voluntário bombeiro e frequentava a igreja.

Um "apoiador ávido" de Donald J. Trump, como descreveu o governador Josh Shapiro da Pensilvânia, o Sr. Comperatore compareceu ao comício de campanha do ex-presidente em Butler, Pensilvânia, no sábado, junto com sua família e milhares de outros apoiadores

Quando um atirador disparou tiros do telhado de um prédio próximo, o Sr. Comperatore se lançou sobre seus familiares para protegê-los, segundo o governador. Ele foi atingido na cabeça e morreu no local, disseram as autoridades. Dois outros participantes do comício ficaram gravemente feridos no tiroteio.

Autoridades e a irmã de Comperatore, Dawn Comperatore Schafer, confirmaram sua identidade no domingo. "Nós o vimos morrer nas notícias", disse ela em uma entrevista por telefone, entre lágrimas. "Foi assim que ficamos sabendo." O governador Shapiro, um democrata, disse no domingo que Comperatore "morreu um herói", acrescentando que "Corey era o melhor de nós".

