Rio Grande do Sul Voluntariado: empresas intensificam ações de apoio ao Rio Grande do Sul Transforma Brasil é uma plataforma de voluntariado que direciona doações com a ajuda do governo gaúcho

O voluntariado tem possibilitado que o Rio Grande do Sul se recupere da devastação causada pela tragédia climática, que tomou o estado no mês de maio, com menos sofrimento.

Empresas como o Grupo Moura, Nagem, Masterboi, BetVip, Grupo Raymundo da Fonte, Tambaú, DM Card e MV estão, junto à Rede Muda Mundo, auxiliando o povo gaúcho através da plataforma Transforma Brasil.

Ações de voluntariado no Rio Grande do Sul



Transforma Brasil é a plataforma oficial de voluntariado que atua no Rio Grande do Sul em conjunto com o governo estadual, coordenando e monitorando as ações de ajuda.

O objetivo é fornecer ajuda humanitária às famílias afetadas e colaborar com o poder público e a sociedade civil na reconstrução das áreas devastadas.

“Este esforço conjunto sublinha o compromisso das empresas com a responsabilidade social e a solidariedade, contribuindo significativamente para a recuperação e reconstrução das áreas afetadas no Rio Grande do Sul”, afirmou o CEO da Rede Muda o Mundo.

Com a mobilização crescente, espera-se que mais empresas se juntem a essa iniciativa, ampliando a rede de voluntariado e solidariedade para auxiliar na recuperação do Rio Grande do Sul.

Reunião com o governo do Rio Grande do Sul

“O movimento #JuntosPeloRS está aberto a novas adesões de empresas locais, visando ampliar a rede de solidariedade em todo o país. Após 20 dias de apoio contínuo, a renovação dos voluntários tornou-se crucial para manter o ritmo intenso das atividades”, destacou Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo.

Arrecadação

Transforma Brasil Desde o início de maio, a Transforma Brasil arrecadou mais de R$ 1 milhão em doações de empresários e da sociedade civil.

Além disso, mantém uma rede ativa de mobilizadores, voluntários, médicos e socorristas no Rio Grande do Sul, prontos para oferecer assistência.

A social tech da Rede Muda o Mundo está aplicando sua expertise em situações emergenciais na crise do Rio Grande do Sul.

Suas ações são estruturadas em três pilares principais:

- Plataforma de Voluntariado–Match do Bem, sendo uma solução tecnológica projetada para conectar e potencializar o trabalho voluntário, facilitando o encontro entre voluntários e necessidades específicas;

- Coordenação do Voluntariado, que abrange desde o recrutamento até o planejamento das atividades, assegurando uma organização eficiente dos esforços de ajuda;

- Treinamentos, que oferecem capacitação aos voluntários cadastrados, garantindo que estejam preparados para atuar eficazmente.

