"Vou descobrir como não morrer": diz milionário americano de 46 anos que busca voltar aos 18

A- A+

O milionário Bryan Johnson, de 46 anos, ficou conhecido por gastar cerca de 2 milhões de dólares por ano para tentar chegar à idade biológica de 18 anos. Com uma rotina extrema, que envolve tratamentos e exames periódicos, ele é acompanhado por uma equipe de 30 médicos.

Ao Globo, ele conta de onde surgiu a ideia do seu projeto chamado "Don't die" (Não morra, traduzido do inglês) e como surgiu a sua rotina a partir do protocolo criado por ele e sua equipe.

Quando começou a sua busca pelo rejuvenescimento?

Tudo começou com uma contemplação que surgiu quando vendi a minha empresa, a Brain Tree Venmo. Queria fazer algo significativo para a raça humana, especificamente algo que fosse respeitado no século 25. Nele, eu estava em meio a pessoas e as ouvia falar sobre os humanos no início do século 21.

A partir disso, me perguntei o que diriam sobre este momento. E eu pensei: "Bem, vamos descobrir como não morrer". Então, o jogo de não morrer é o jogo mais jogado por todos no planeta, a cada segundo de cada dia. Todos tentam sobreviver. Foi essa a origem do projeto.

Como é a sua rotina diária?

Faço cem coisas diferentes durante o dia. Cada caloria é contada, cada terapia é baseada nas melhores provas científicas (o que minha equipe e eu fizemos foi chegar a todas as provas científicas, encontrar os paralelos e implementá-las em mim). Me tornei a pessoa mais mensurada do mundo e, no meu ponto de vista, tenho os melhores biomarcadores de todo o mundo.

Tenho uma equipe de mais de 30 pessoas. Não tentamos mascarar o envelhecimento, tentamos literalmente rejuvenescer. O objetivo é fazer com que o meu corpo chegue aos 18 anos em todos os aspectos. É um esforço ambicioso, mas não estou tentando mascarar as coisas como elas são. O objetivo a longo prazo é não morrer. É a escolha de ter o amanhã.

Quais foram os sacrifícios que você precisou fazer para buscar seus objetivos?

Não considero que eu esteja fazendo grandes sacrifícios. Muitas vezes, as pessoas pensam que estou me sacrificando por não comer donuts ou pizza. Acho que as pessoas que comem alimentos ultraprocessados é que estão se sacrificando. Nunca fui tão feliz, nem mais estável, nem tive uma vida melhor. E tudo isso porque durmo muito bem, como muito bem, faço exercício, não tenho maus hábitos. Para mim, é o melhor estado em que já vez estive.

Veja também

Transporte Metrô do Recife: Linha Centro é reaberta após quase 24 horas de paralisação