X anuncia encerramento de operações no Brasil; rede social seguirá disponível

A rede social X, antigo Twitter, anunciou neste sábado que vai "encerrar as operações no Brasil, com efeito imediato". Contudo, o serviço da plataforma seguirá disponível no País.

Em post publicado na própria rede social, a X afirma que a decisão ocorre para "proteger a segurança da equipe".

Segundo a companhia, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria ameaçado multar e prender o responsável pelo escritório no Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, por descumprimento de decisões judiciais.

A rede social critica Moraes, afirmando que "suas ações são incompatíveis com um governo democrático". Acrescenta também que "o povo brasileiro tem uma escolha a fazer - democracia ou Alexandre de Moraes".

