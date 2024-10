A- A+

EVENTO Encontro do CRCPE põe em debate os desafios da perícia contábil; confira a programação e assista Quarta edição do Encontro Pernambucano de Perícia Contábil, nesta sexta-feira (18) e amanhã, no Recife, tem formato híbrido, podendo ser assistida tanto presencial como remotamente

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) está realizando, nesta sexta-feira (18) e amanhã, o 4º Encontro Pernambucano de Perícia Contábil. O evento, na Uninassau do Derby, região central do Recife, tem como finalidade preparar profissionais, especialistas e estudantes da área para enfrentar os desafios técnicos e éticos no exercício de suas atividades, buscando a excelência nas atuações.

Nos dois dias do encontro, que conta com apoio da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco (APJEP), do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO) e da Uninassau, os temas propostos serão discutidos de forma aprofundada e prática, com palestras e painéis comandados por especialistas renomados trazidos de outras partes do Brasil.

A programação do encontro, que tem como tema este ano "A perícia e seus principais desafios", também incluirá uma imersão de conhecimento na área de perícia judicial, com a encenação prática, que inclui a destituição de um perito e a nomeação de um novo, com participação de advogado, assistente técnico e juiz.

Fábio Cabral (APJEP), Pedro Mendes (Ibracon), Roberto Nascimento (CRCPE), Enzo Moreira (Uninassau) e Fernando Salvino (Ser Educacional) durante o encontro Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Abertura

Na abertura do evento, o presidente do CRCPE, Roberto Vieira do Nascimento, disse que o papel do perito hoje está em constante evolução, exigindo dos profissionais o aprimoramento contínuo e a capacidade de adaptação às novas demandas. “A perícia contábil não é apenas uma ferramenta técnica, mas uma ponte entre o conhecimento contábil e a justiça em que os profissionais precisam atuar com ética e responsabilidade”, afirmou.

Para nascimento, iniciativas como o Encontro Pernambucano de Perícia Contábil são fundamentais para os profissionais da área se preparem ainda mais diante das exigências do mercado.

“Que este seja um espaço de aprendizado, networking e, principalmente, de reflexão sobre o futuro da nossa profissão, que, tenho certeza, nos leva ao caminho da atualização constante, da busca pelo conhecimento e aperfeiçoamento”, complementou. Em Pernambuco, existem hoje aproximadamente 3,6 mil peritos de nível superior atuando na área.

Desafios

Para o presidente da APJEP, Fábio Firmino Cabral, os desafios da área de perícia contábil hoje são formar profissionais de qualidade, o que é possível graças aos cursos de educação continuada que são constantemente oferecidos pelo Conselho Regional de Contabilidade juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade.

“Existe hoje um quadro de peritos contadores nacional. Eles fazem a prova a cada ano, pelo Conselho Federal de Contabilidade. É tipo o exame de suficiência do CRC, só que para o perito chamamos de exame de qualificação técnica. Ele, fazendo essa prova, recebe um número nacional, o nome fica no Cadastro Nacional de Peritos Contadores (CNPC), e os juízes de quaisquer partes do Brasil podem nomear o perito cadastrado”, explicou.

Para conferir a programação completa do 4º Encontro Pernambucano de Perícia Contábil ou assistir de forma remota, clique neste link.

