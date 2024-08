Zelensky destitui chefe da Força Aérea ucraniana após queda de caça F-16

A- A+

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, destituiu nesta sexta-feira (30) o chefe da Força Aérea, um dia depois de Kiev informar que um caça F-16 de fabricação americana havia caído enquanto repelia um ataque russo com mísseis.

"Decidi substituir o comandante da Força Aérea" para "reforçar" a cúpula militar da Ucrânia, declarou Zelensky em um vídeo publicado no Telegram, após a divulgação do decreto de destituição do comandante Mikola Oleshchuk.

