URBANISMO Zona Norte do Recife tem trânsito interditado em dois pontos este fim de semana Zona Norte do Recife terá serviço na rede de drenagem

A Zona Norte do Recife terá trânsito interditado em dois pontos este fim de semana.

Haverá interdição em um cruzamento no Poço da Panela e outra em Dois Irmãos, para serviço na rede de drenagem nos dois bairros.



As interdições serão realizadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

Rotas

No Poço da Panela, será fechado o cruzamento da rua Marquês de Tamandaré com a rua Luiz Guimarães.



O condutor que estiver seguindo para a rua Luiz Guimarães deverá acessar a rua Suárez de Azevedo no sentido subúrbio.

A obra, segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), deve durar dez dias.



No bairro de Dois Irmãos, a interdição começa às 8h30 do domingo (16), no cruzamento da avenida da Recuperação com a rua Dois irmãos.



Os condutores que desejarem acessar a rua Dois Irmãos deverão seguir pela direita na rua Coronel Silvestre Bastos até a rua Luis da Mota Silveira para, em seguida, pegar à esquerda na Estrada do Passarinho, retornando para a rua Dois Irmãos.

A previsão é de que o serviço seja concluído no mesmo dia.

