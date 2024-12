Alexandre de Moraes autoriza transferência para Brasília de militar envolvido em trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência para Brasília do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, preso há duas semanas pela suspeita de ter participado de um plano de golpe de Estado. Na segunda-feira, Moraes já havia tomado a mesma medida para dois outros militares investigados.

A justificativa para a transferência de Lima foi o fato de seus filhos morarem em Brasília. Ele ficará detido em instalações do Comando Militar do Planalto e poderá receber visitas da esposa e dos filhos, além de advogados.

Moraes também já autorizou a transferência para Brasília do general da reserva Mario Fernandes e do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Os dois, além de Lima, foram presos na Operação Contragolpe, que investiga um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Moraes.

Hélio Ferreira Lima está afastado de suas funções desde fevereiro, devido à suspeita de participação na trama golpista. Ele foi preso em Niterói, para onde havia viajado para participar da formatura de membros das Forças Especiais.