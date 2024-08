Moraes manda soltar aliado de Bolsonaro que tentava comprovar que não fugiu para os EUA

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira a soltura de Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Martins tentava provar ao magistrado há seis meses que não havia viajado a bordo do avião do governo brasileiro, burlando o sistema migratório dos Estados Unidos, no fim de 2022.

Há dez dias, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela liberdade do ex-assessor, apontado não haver provas de que ele saiu do país nesse período, o que seria um dos motivos da decretação de sua prisão preventiva por Moraes.

No parecer, o procurador-geral Paulo Gonet citou, por exemplo, os dados de geolocalização obtidos do celular de Martins, que "parecem indicar com razoável, com razoável segurança, a permanência do investigado no território nacional no período questionado".

