ASSÉDIO SEXUAL Anielle disse a ministros em reunião que foi assediada por Silvio Almeida Ministro nega as acusações

A ministra Anielle Franco afirmou nesta sexta-feira em reunião com outros ministros no Palácio do Planalto que foi assediada pelo titular da pasta de Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Almeida nega as acusações e, em nota divulgada na quinta-feira, tratou o caso como "ilação".

Participaram da conversa ocorrida antes da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva os ministros Vinicius Carvalho (Corregedoria Geral da União), Jorge Messias (Advocacia Geral da União) e Cida Gonçalves (Mulheres).

A organização Me Too Brasil, que presta apoio a vítimas de violência sexual, informou na quinta-feira que recebeu denúncias de assédio envolvendo Almeida. O caso foi revelado pelo portal Metrópoles.

Nesta tarde, Lula vai discutir o assunto Messias, Carvalho e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Em entrevista à Rádio Difusora, de Goiânia, Lula disse que ficou sabendo ontem das denúncias de assédio sexual envolvendo Silvio Almeida.



Segundo ministros, porém, os relatos informais das acusações já tinham chegado há algum tempo a Lula e à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Não foi esclarecido, porém, se a própria Anielle contou o caso. Janja publicou nas redes sociais uma foto ao lado de Anielle após a história vir à torna.

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) foi questionada, por e-mail e mensagens de WhatsApp, desde a noite de quinta-feira, se Lula sabia das acusações de assédio sexual contra o ministro de Direitos Humanos. Também foi perguntado como, quando e de que forma o caso chegou ao presidente. Até o fim da manhã desta sexta-feira, não houve resposta.

Na manhã desta sexta-feira, o gabinete de Janja também foi questionado sobre o assunto. Não houve resposta.

