Após pedido de deputadas, Congresso é iluminado com cores da bandeira trans

A- A+

O Congresso Nacional foi pano de fundo, nesta quarta-feira (29), para uma projeção com as cores rosa, branca e azul, em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. A iniciativa de reproduzir nos prédios as cores da bandeira foi um pedido das deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG).

A data da visibilidade trans é comemorada há 20 anos. O objetivo é promover a visibilidade de pessoas trans e travestis e chamar a atenção para a necessidade de igualar direitos dessa população, como acesso à saúde, educação e emprego; além de combater a discriminação e o preconceito.

-- Mais uma vez trazemos as nossas cores, a nossa visibilidade, para o centro do poder político brasileiro. Nesse ano, nossa iniciativa é ainda mais importante, pela conjuntura que se desenha internacionalmente e que tem reflexos no nosso país, de ataques e tentativas de retrocessos para a comunidade trans, mas para todas as minorias. Nossa iniciativa é simbólica, mas mais do que isso, é um lembrete de que estamos aqui, prontas para resistir e batalhar -- afirmou Erika Hilton.

Já Duda Salabert destaca que ainda são poucos os representantes trans nas Casas e que a data propõe uma reflexão sobre a necessidade uma maior representatividade:

-- Nada para nós é garantido e nem será jamais enquanto formos tão poucas ocupando espaços de poder. Colocamos o pé na porta do poder legislativo, mas ainda não é suficiente. Precisamos de mais pessoas trans na Câmara dos Deputados, no Senado, nos Ministérios, nas direções partidárias, no judiciário. É preciso mostrar a esse governo e aos outros que virão que nossas vidas e nossos direitos não podem ser moedas de troca --- destacou.

Veja também