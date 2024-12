A- A+

Brasil Após rusgas, PT abraça medidas de Haddad e põe mercado como alvo Partido tem histórico de posturas dissonantes com a Fazenda, mas poupa críticas ao pacote fiscal e exalta mudanças no IR

Ao contrário de outros momentos em que o Ministério da Fazenda estudou medidas de viés mais simpático à cartilha do mercado financeiro, o PT abraçou nas últimas semanas o pacote fiscal anunciado pelo ministro Fernando Haddad, filiado ao partido desde 1983. Em casos passados, como a discussão envolvendo impostos sobre combustíveis, alterações nos gastos com Saúde e Educação e a revisão da meta fiscal, por exemplo, houve tensão entre a sigla e a pasta.

Pensadas como forma de dar um recado de equilíbrio dos gastos do governo a longo prazo, as iniciativas foram mal recebidas no mercado por causa da inclusão do que Haddad classificou como “revolução” no imposto de renda — justamente o ponto que tem feito petistas enaltecerem o pacote e não atacarem os cortes.





“Corrigir essa injustiça (no imposto de renda) não pode receber prioridade menor que as medidas de contenção de gastos anunciadas no mesmo conjunto pela Fazenda, qualquer que seja o pretexto. O país e o Congresso não devem se curvar à chantagem do mercado e de seus porta-vozes, que já estava prevista muito antes do anúncio feito”, publicou nas redes sociais a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Se o IR levou a demonstrações públicas de apoio, petistas e aliados têm reclamado, de forma reservada, das mexidas em programas sociais.

A isenção aos trabalhadores que ganham até R$ 5 mil é uma promessa da campanha de Lula. Apesar de a reação do mercado ter elevado o dólar e colocado em xeque o objetivo original de sinalizar para a estabilidade das contas públicas, há quem avalie que o governo conseguiu transformar o bloco de ideias em algo positivo para a população, já que o IR dominou a repercussão sobre o anúncio de Haddad. É a isso que o PT se agarra.

— O ministro apresentou uma proposta que converge com as ideias defendidas historicamente pelo PT que apontam para a justiça tributária. A bancada do PT apoia Haddad e estará na linha de frente da defesa das medidas — afirmou o deputado federal Lindbergh Farias (RJ), que assumirá a liderança petista na Câmara em 2025, à newsletter Jogo Político, do GLOBO.

Na semana passada, Lindbergh divulgou por lista de transmissão um texto em que anuncia o embate com a Faria Lima: “O mercado está atacando o pacote de justiça tributária apresentado pelo presidente Lula porque ele enfrenta privilégios e beneficia quem mais precisa”, escreveu.

Antes, em dezembro de 2023, o parlamentar havia criticado a visão de Haddad sobre a importância de não permitir deficit nas contas do governo, na esteira de uma discordância entre Gleisi e o ministro. Durante evento do próprio PT, a presidente defendeu a expansão de gastos para impulsionar o crescimento do país, mesmo que isso gerasse déficit de até 2% do PIB. O chefe da Fazenda rebateu e reforçou o posicionamento pró-déficit zero. Lindbergh, então, foi às redes em defesa de Gleisi.

No mesmo período, a direção do partido aprovou uma resolução que pregava contra o “austericídio fiscal”.

Quando a Fazenda estudou enquadrar gastos com Saúde e Educação nas regras do arcabouço fiscal, Gleisi classificou como “boa leitura” uma coluna no UOL que repudiava a ideia. Já no mês passado, na esteira das discussões sobre o pacote fiscal, o partido produziu o manifesto “Mercado financeiro e mídia não podem ditar as regras do país”. A equipe de Gleisi alega que o texto não era uma pressão ao governo.

O primeiro embate entre a direção petista e a Fazenda se deu no início do mandato, quando ainda se discutia a continuidade das desonerações de impostos sobre combustíveis implementadas sob Jair Bolsonaro (PL). Gleisi defendeu a manutenção, ciente do impacto político que um aumento no preço da gasolina poderia acarretar. Preocupado com perdas na arrecadação, Haddad foi contra.

A briga com o mercado marcou o posicionamento de vários petistas nos últimos dias, incluindo o próprio Lula. “O PIB de 2024 não vai ser 1,5% como o mercado previu, vai ser maior que 3%. E aos poucos vamos retomando a normalidade e melhorando a vida dos brasileiros, apesar de quem torce contra”, publicou o presidente na quarta-feira.

Irritou os petistas a pesquisa Quaest que mostrou rejeição de 90% a Lula no mercado financeiro. O ministro da Secom, Paulo Pimenta, elencou dados positivos da economia no governo Lula e lamentou a repercussão do levantamento, que ouviu 105 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão.

