homenagem Assembleia da Bahia vai homenagear Malafaia por defesa da "heteronormatividade" Pastor da Assembleia de Deus receberá comenda Dois de Julho por iniciativa do deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos)

O pastor líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, vai ser homenageado com a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia, a comenda Dois de Julho.

A iniciativa, proposta pelo deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) se dá pela defesa da "heteronormatividade" e foi formalizada pelo presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), no Diário Oficial do Legislativo nesta terça-feira.

A iniciativa de Menezes ocorreu após o plenário da Assembleia ter aprovado a resolução no dia 16 de agosto, com apenas dois votos contrários — Hilton Coelho (Psol) e Fabíola Mansur (PSB). A data que a honraria será entregue ainda será marcada.

Na justificativa do projeto, Samuel Júnior diz que o pastor vem sendo alvo de perseguição "por alçar a sua voz em suas redes sociais e programas de televisão em favor da família, da heteronormatividade, combatendo a liberação de drogas e o aborto". Neste contexto, "pelo bem que traz às famílias", solicita a homenagem.

A proposta, inicialmente, foi apresentada em 28 de dezembro de 2021, mas enfrentou entraves legislativos. A Comenda Dois de Julho foi criada em 1999 e é concedida a personalidades que tenham se destacada no desenvolvimento político e na defesa da liberdade do povo da Bahia.

O nome da honraria faz referência a data em que o estado se tornou independente, no ano de 1823.

Conhecido por fundar a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e por ser vice-presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil (CIMEB), Malafaia é um pastor que se destaca por suas posições políticas. Ele é defensor assíduo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao Globo, o pastor disse ter ficado sabendo da concessão pelo contato da reportagem e confirmou que irá à Bahia para receber a homenagem.

