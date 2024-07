Ataque a Cristina Kirchner: testemunha gravou ataque, mas segurança pediu que vídeo fosse apagado

A- A+

No julgamento oral do ataque contra Cristina Kirchner, depôs nesta quarta-feira como testemunha um estudante de medicina que registrou o momento do ataque com o seu telefone celular e que disse que um guarda do ex-presidente, naquela noite, lhe pediu para apagar o vídeo.

Cristóbal Elgueta, de 28 anos, disse que ele e um grupo de amigos foram ao apartamento de Cristina Kirchner para “apoiá-la”. Elgueta gravou um vídeo em que foi registrada a tentativa de homicídio de Fernando Sabag Montiel, material que hoje foi incorporado à prova a pedido do Ministério Público.

“Começo a gravar, Cristina sai do carro, atravessa a rua e começa a cumprimentar todo o cordão”, disse. “Quando ele vem em nossa direção, pela tela do celular, vejo como acontece toda essa sequência”, acrescentou.

No seu depoimento, depois de dar a sua visão dos acontecimentos — que qualificou de “confusos” —, Elgueta disse que após o ataque, um segurança da ex-presidente – “um homem grisalho e de casaco preto”, explicou – pediu-lhe que apagasse o vídeo do ataque do seu telefone. Ela relatou que fez pedido semelhante à amiga Sofía Manusovich, com quem Elgueta compartilhou seu vídeo.

A história chamou a atenção da presidente do tribunal, Sabrina Namer. O juiz pediu que Elgueta desse mais detalhes sobre esse ponto.

“Pareceu-me estranho, claramente. Talvez eu tivesse em mente que não ia ser apagado”, disse a testemunha, aludindo ao fato de o material apagado ainda estar gravado na memória do aparelho.

Posteriormente, segundo sua história, a Polícia o manteve no saguão do prédio de Cristina Kirchner com outras testemunhas. Ele disse que finalmente lhe disseram que não importava o que ele fizesse com o vídeo porque as imagens do ataque já estavam por toda parte.

Intrigado com o acontecimento, Namer permitiu que Elgueta partilhasse com o tribunal as suas “teorias” sobre aquele pedido específico de custódia da ex-presidente. Em primeiro lugar, a testemunha destacou que a custódia poderia querer “salvar-se um pouco”, considerando que havia acontecido um “acontecimento complexo” e que eram eles os responsáveis pelo cuidado de Cristina Kirchner. Sua segunda hipótese estava ligada à gestão do tempo na administração de material tão sensível.

“Talvez o custodiante tenha pensado que era melhor eles terem acesso à informação”, disse. No entanto, ele enfatizou que essas eram apenas suposições. Elgueta foi a terceira testemunha que depôs na audiência desta querta. Antes, foi a vez de Tomás Federico García, o militante que conseguiu capturar Fernando Sabag Montiel na noite do ataque. “Eu o agarrei e ele repetiu: 'Sou amigo'”, disse García.

Nesta quarta, García abriu nova rodada de declarações no processo pela tentativa de homicídio de Cristina Kirchner, ocorrida em 1º de setembro de 2022.

Também testemunharam neste julgamento — mas como réus — Fernando Sabag Montiel, acusado de ter sido o autor material do ataque; Brenda Uliarte, presente no dia do ataque e suposta cúmplice, e Nicolás Carrizo, que era seu chefe no negócio de venda de flocos de açúcar e é identificado como participante secundário no evento.

“Comecei a ouvir os gritos a uns cinco, seis metros de distância. Começo a ouvir uma pessoa de vez em quando [dizendo]: 'Ela tem um ferro de passar'", disse García, que disse que também esteve presente ao lado do prédio onde a ex-presidente morava nos dias anteriores ao ataque para, como afirmou, “cuidar de Cristina”.

“Fomos encarregados de montar esse cordão”, explicou no início de seu depoimento, no qual foram mostradas imagens de vídeo daquela noite.

García, de 41 anos, descreveu o momento em que Sabag Montiel foi contido. “Coloquei a mão debaixo do pescoço dele, levanto-o, por assim dizer, e levo-o de volta”, disse, depois de esclarecer que foram os próprios militantes que identificaram o agressor, que, segundo García, numa tentativa de escapar, repetiu: “Sou amigo”.

García respondeu a uma série de perguntas, do promotor e de Namer, presidente no Tribunal Oral. Segundo a sua versão, depois de a Polícia ter assumido a detenção de Sabag Montiel, este regressou ao local onde ocorreu o ataque, e outro militante indicou-lhe o local onde ainda estava a arma. García colocou o pé em cima da arma utilizada pelo agressor e a entregou à segurnça de Cristina Kirchner. “A primeira coisa que vem à mente é chamar a segurança”, disse ele. Depois, acrescentou, a Polícia Federal assumiu o comando. “Eles nos expulsaram do lugar”, disse ele.

Gabriela Baigún, promotora do julgamento, consultou-o sobre o quão rigorosa era a segurança da ex-vice-presidente e se eles deixaram apoiadores se aproximarem e tocarem em Cristina Kirchner. A testemunha disse que sim. E acrescentou: “Eles fizeram o seu trabalho quando a Cristina chegou”.Disse que os cordões de segurança improvisados pelos militantes não foram “coordenados” com a custódia da ex-presidente.

Segunda testemunha

Depois de García, testemunhou outro militante que participou da prisão de Sabag Montiel.

“Saí por convicção para apoiar Cristina”, explicou Javier Alberto Chañiz. “(Para) mostrar o seu apoio em relação àquilo de que foi acusada”, acrescentou, referindo-se ao caso Roads, pelo qual estava sendo julgada. “Eu ouço aquele barulho [do tiro perdido]. Não foi muito claro. Foi tudo muito confuso. Eu me viro e agarro o menino”, disse ele, sobre Sabag Montiel.

“Vi a silhueta de uma arma, mas não me identifiquei muito com ela”, acrescentou. O juiz Namer e o promotor Baigún pediram-lhe detalhes, mas Chañiz não se aprofundou em sua descrição. “[tinha] O formato de uma arma”, ele respondeu. “Quando o agarramos pelo casaco, a arma caiu, e alguém que estava atrás de mim pisou nela”, explicou. “Outros militantes estão no comando [...] eles carregam isso. Eles o agarraram e o levaram de volta”, acrescentou a testemunha.

Uliarte, Sabag Montiel e Carrizo estiveram presentes durante as declarações na sala AMIA, no subsolo do edifício do tribunal Comodoro Py, vigiado pelo serviço penitenciário federal e apoiado por seus advogados, Alejandro Cipolla, Fernanda López Puleio e Gastón Marano, respectivamente.

No total, deverão testemunhar neste julgamento mais de 250 pessoas ao longo de todo o debate, embora não esteja excluído que a lista seja reduzida e os tempos do julgamento oral – que poderão durar mais de um ano – sejam encurtados.

A feira judicial, que começa na próxima segunda-feira e dura duas semanas, irá pausar o desenvolvimento do julgamento.

