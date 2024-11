A- A+

8 DE JANEIRO Polícia argentina anuncia detenção de um dos foragidos do 8 de janeiro Joelton Gusmão de Oliveira foi condenado a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados ao caso

Um dos fugitivos do ataque de 8 de janeiro que estava refugiado na Argentina foi preso nesta quinta-feira (14), na cidade de La Plata, a 60 quilômetros de Buenos Aires, informou a polícia local.

Joelton Gusmão de Oliveira, 47 anos, foi condenado em fevereiro a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, danos, deterioração de ativos, associação criminosa e tentativa violenta de abolição do Estado democrático de direito.





Depois de identificá-lo, os policiais confirmaram que Oliveira era alvo de uma ordem de "captura e detenção" com fins de extradição a pedido da Justiça brasileira.

No dia 10 de junho, o Brasil informou que havia pedido ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 foragidos do ataque.



Buenos Aires anunciou na ocasião que não tinha notícias do paradeiro dos envolvidos nos atos antidemocráticos.

