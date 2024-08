Autoridades dos três Poderes chegam ao STF para discutir emendas em "almoço institucional"

A- A+

Autoridades dos três Poderes chegaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) no início da tarde desta terça-feira para uma reunião em que tentarão chegar a um acordo sobre emendas parlamentares.

Será realizado um almoço no gabinete da presidência do STF. Além de todos os ministros da Corte, vão participar os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) representam o Executivo.

Na sexta-feira da semana passada, o STF referendou, por unanimidade, liminar do ministro Flávio Dino que suspendeu as emendas impositivas, até que o Congresso aprove novas regras.

Em um gesto aos parlamentares, Dino deixou claro em seu voto que é preciso abrir uma nova rodada de conversas e apontou que, depois das novas negociações, o entendimento sobre o assunto pode ser “reavaliado”.

