A- A+

sistema de votação Barroso ironiza Bolsonaro e diz que sistema de votação é "infraudável" e "inhackeável" Presidente do STF afirmou que "is" foram usados em 'bom sentido, finalmente'

O presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF), Luís Roberto Barroso, defendeu nesta quarta-feira o sistema eletrônico de votação do Brasil e afirmou que ele é "infraudável" e "inhackeável". Barroso ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico das urnas eletrônicas e que e fala com frequência sobre três "is".

Bolsonaro se diz "imorrível", "imbrochável" e "incomível", e criou a "medalha 3 Is", que entrega a aliados, como o presidente da Argentina, Javier Milei.

Barroso falou sobre as urnas eletrônicas durante uma palestra sobre o uso de inteligência artificial no Judiciário, e citou o sistema eletrônica como um dos feitos do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE).

— Aquele sistema jamais entra online. É inserido, em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, um pen drive. Portanto, é um sistema inhackável. Ele é infraudável e inhackevável. Para a gente usar os 'is' em um bom sentido, finalmente — declarou, rindo.

Barroso presidiu o TSE em 2021, quando Bolsonaro passou a fazer reiterados ataques, sem provas, às urnas eletrônicas. Na época, os dois trocaram farpas publicamente diversas vezes.

Veja também

Presidência Lula dá entrevista em Nova York