Bolsonaristas pedem a conselheiros de Trump pressão sobre urnas eletrônicas no Brasil

A- A+

Com um grupo que incluía assessores e um deputado estadual, o deputado federal Capitão Alden (PL-BA) aguardava na fila para entrar na arena no centro de Washington em que o presidente eleito Donald Trump falará com seus apoiadores, por volta das 19h deste domingo no Brasil. O congressista contou que está na cidade com a "delegação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)" e que a maioria do grupo de uma dezena de parlamentares embarcará de volta para o Brasil na quarta-feira.

— Nos reunimos hoje rapidamente com conselheiros do Trump e pedimos para eles analisarem com carinho e cuidado a questão das urnas eletrônicas no Brasil, para gente contar com o apoio dele e das instituições americanas para que possam esclarecer se houve ou não fraude nas eleições recentes — afirmou.

Os testes de integridade feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, mostraram em 2022 que o sistema eleitoral brasileiro é exemplo internacional de segurança e credibilidade. O deputado disse ainda não ter dúvidas de que Trump olhará com atenção para "o que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro", que, embora convidado pelo presidente eleito dos EUA, não pôde embarcar para Washington por decisão da Justiça brasileira.

— Nosso objetivo é estreitar cada vez mais as relações com o governo Trump — afirmou.

Com capacidade para 20 mil pessoas, a arena Capital One deve lotar para a chamada "celebração da vitória" da direita americana, quando Trump fará seu primeiro discurso na cidade desde 2021, quando incitou hordas de seguidores a protestar contra a vitória nas urnas do presidente Joe Biden sobre ele no ano anterior.

Veja também