Golpe Bolsonaro demonstrou preocupação com descoberta de minuta do golpe, diz PF Em suas conclusões, a PF indiciou 37 pessoas e apontou a existência de grupo criminoso para desacreditar o processo eleitoral e executar um golpe de Estado

A Polícia Federal afirma no relatório da investigação que apura a existência de uma trama golpista que o ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com a descoberta da minuta do golpe na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em janeiro de 2023, logo após o 8 de janeiro.

Segundo a PF, mensagens trocadas entre Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-assessor do ex-presidente Marcelo Câmara "demonstraram preocupação com a descoberta do documento e conhecimento de sua existência".

A PF narra que no dia 12 de janeiro, logo após a imprensa começar a noticiar a descoberta da minuta do golpe na casa de Torres, Bolsonaro encaminhou pra Cid o link de uma reportagem que diz: “PF encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição".

"A notícia sobre a apreensão do referido documento começa a ser divulgada pelos órgãos de imprensa no dia 12/01/2023. No mesmo dia às 16h39min, o ex-Presidente JAIR BOLSONARO encaminha para MAURO CID o link de uma reportagem que diz: “PF encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição", dizem os investigadores.

A PF ainda ressalta que, apesar dos elementos de prova convergentes, Anderson Torres afirmou desconhecer o motivo de os investigados, após a apreensão da minuta, "demonstrarem conhecimento e preocupação com a descoberta da minuta".

As informações constam em um documento de 884 páginas enviado pela PF ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que o encaminhou nesta terça-feira à Procuradoria-Geral da República (PGR).

