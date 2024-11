Bolsonaro elogia ex-ministro de Lula e Dilma e diz que 'sonha' em tê-lo em eventual primeiro escalão

A- A+

Ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, Aldo Rebelo recebeu elogios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na última quarta-feira (6).



Em entrevista ao canal AuriVerde Brasil, o ex-mandatário chamou Rebelo de "cara fantástico" e disse que gostaria de tê-lo como ministro em um eventual segundo mandato. Esta informação foi primeiramente divulgada pelo portal Metrópoles.

Na ocasião, Bolsonaro defendia uma renovação política e afirmava que há quadros relevantes em outros partidos, para além do PL. Neste momento, se referiu a Rebelo, que esteve no PCdoB entre 1985 e 2017.

— Tem gente boa em outros partidos. É difícil achar dentro do PT do PCdoB, do PSOL. Acho que quem tinha já saiu fora. Tem um deputado que não vou falar o nome dele, que foi do PCdoB, foi relator do Código Florestal em 2012 e saiu do PCdoB. Não vamos atirar nele por conta disso, é um cara fantástico em todos os aspectos. Ele viajou agora para Amazônia e deu um recado para o Brasil — iniciou o ex-presidente.

Com o sonho de reverter sua inelegibilidade e retornar ao Palácio do Planalto em 2027, Bolsonaro ainda deixou um convite ao ex-ministro:

— A gente sonha muitas coisas, por exemplo se ele parlamentar topasse obviamente, seria convidado para Ministério da Amazônia. Com liberdade para trabalhar, como dei para todos meus ministros.

A aproximação entre Aldo Rebelo e Bolsonaro não é recente. Em maio deste ano, o ex-ministro lançou um livro em Brasília e o ex-presidente esteve na sessão de autógrafos.

Ex-aliado do PT, Rebelo foi secretário de Relações Internacionais na prefeitura de São Paulo, hoje comandada por Ricardo Nunes (MDB) até julho deste ano, quando deixou a pasta para trabalhar na campanha de reeleição do prefeito.

No primeiro mandato do presidente Lula (PT), entre 2004 e 2005, o político exerceu o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais. Quando Dilma assumiu o poder, voltou ao governo federal e chefiou três pastas diferentes ao longo dos seis anos — foi ministro do Esporte, da Ciência e Tecnologia, e da Defesa.

Em março deste ano, em entrevista ao GLOBO, Aldo Rebelo elencou erros do terceiro mandato de Lula e disse que Bolsonaro é vítima de "perseguição".

— Não tenho dúvida nenhuma (que Bolsonaro sofre perseguição). São os mesmos protagonistas. Trabalharam para excluir o presidente Lula da política e agora tratam para excluir o Bolsonaro — afirmou.

