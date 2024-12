A- A+

Encontro Bolsonaro evita troca de olhares com Valdemar e se despede em público em respeito à ordem de Moraes Encontro em missa aconteceu sob a promessa de que ex-presidente e aliado não conversariam sobre as investigações em curso sobre tentativa de golpe de estado

Sem contato desde fevereiro por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, se encontraram nesta segunda-feira na missa de sétimo dia de falecimento da mãe de Valdemar. Ambos ocuparam a mesma fileira na solenidade mas, separados por aliados, praticamente não trocaram palavras.

No início da missa, Valdemar dirigiu o olhar a Bolsonaro e tentou falar algo ao ex-presidente. Em resposta, recebeu apenas um sinal de negativo com a mão. O único contato entre os dois aconteceu no final da solenidade, após um discurso de Valdemar, no qual ele agradeceu aos presentes pela reverência a sua falecida mãe, Leila Caran Costa. Sob os gritos de “mito”, Bolsonaro deu um rápido abraço no aliado e se retirou.

Durante os pouco mais de 40 minutos da missa, o ex-presidente ficou separado de Valdemar pela presença dos deputados estaduais André do Prado e Lucas Bove, ambos do PL.

O encontro aconteceu após a defesa do ex-presidente conseguir que Moraes permitisse sua presença no evento, sob a promessa de que ele e Valdemar não conversariam sobre as investigações em curso que apuram uma tentativa de golpe de estado — motivo pelo qual não podem se reunir.

Valdemar falou a jornalistas que compareceram ao evento. Segundo ele, Bolsonaro pediu para que os dois se despedissem no palco, à vista de todos.

— Ele quis que eu esperasse ele dentro do palco, e tive que me despedir dele de dentro no palco, na frente de todos, porque nós não podíamos conversar, essa foi a determinação e o Bolsonaro queria cumpri-la direitinho — disse Valdemar.

Bolsonaro escolheu não falar com a imprensa. Após ouvir palavras de apoio e críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele se retirou.

A cerimônia, na catedral de Catedral de Sant’Ana em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, contou com a presença do ex-prefeito e ex-deputado federal Marco Bertaiolii, da prefeita eleita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), da vereadora eleita pela capital Zoe Martinez (PL) e do vice-prefeito eleito Ricardo Mello de Araújo.

