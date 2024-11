Bolsonaro 'liderando', Lula e Moraes monitorados e tanques: entenda o relatório da PF em seis pontos

A- A+

O relatório da Polícia Federal (PF) do inquérito traz seis pontos principais sobre a apuração da trama golpista para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tendo como foco principal a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro em toda trama.



O conteúdo total da investigação ficou público na terça-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes enviar apuração com 884 páginas para a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ao todo, 37 pessoas foram indiciadas.

Veja os principais pontos:

Bolsonaro 'planejou e atuou'

A PF apontou que o ex-presidente "planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva" de um plano de golpe de Estado para mantê-lo no poder no fim de 2022. Segundo a PF, os "atos executórios" realizados por um grupo "liderado" por Bolsonaro tinham o objetivo de abolir o Estado democrático de direito — "fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro", segundo relatório.

"Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito", diz o relatório, cujo sigilo foi retirado hoje.

'Kids pretos' desistem de plano

Plano para matar Moraes foi abortado após não adesão de Exército ao golpe:O plano para matar o ministro no dia 15 de dezembro de 2022 foi cancelado após a cúpula do Exército se negar a aderir à tentativa de golpe.

Kids pretos - Foto: Exército Brasileiro/divulgação





“Apesar de todas as pressões realizadas, o general Freire Gomes e a maioria do alto comando do Exército mantiveram a posição institucional, não aderindo ao golpe de Estado. Tal fato não gerou confiança suficiente para o grupo criminoso avançar na consumação do ato final e, por isso, o então presidente da República Jair Bolsonaro, apesar de estar com o decreto pronto, não o assinou. Com isso, a ação clandestina para prender/executar ministro Alexandre de Moraes foi abortada”, diz o relatório.

Lula monitorado

Os "kids pretos", encarregados do plano que previa os assassinatos de Moraes, do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin monitoraram Lula, então presidente eleito, por dois meses após as eleições de outubro de 2022.



De acordo com a PF, o monitoramento foi iniciado em meados de novembro de 2022, com equipes formadas por militares das Forças Especiais (FE) do Exército que acompanhavam o itinerário de Lula e do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o emprego de recursos do Batalhão de Ações e Comando-BAC da Força.

Tanques da Marinha

Uma mensagem encaminhada para o tenente-coronel Mauro Cid afirma que ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos era "patriota" e tinha "tanques no arsenal prontos". Para a Polícia Federal (PF), o diálogo reforça a adesão de Garnier ao planejamento de um golpe de Estado.



A conversa foi encaminhada a Cid pelo tenente-coronel da reserva Sergio Cavaliere. O relato sobre Garnier foi feito a Cavaliere por um contato cadastrado como "Riva", que não foi identificado pela PF. "O Alte Garnier é PATRIOTA. Tinham tanques no Arsenal prontos", escreveu ele.

Plano de fuga

O ex-presidente saiu do Brasil rumo aos Estados Unidos em dezembro de 2022 para evitar uma eventual prisão, segundo a Polícia Federal. A investigação encontrou no computador do tenente-coronel um plano de fuga criado em 2021 e que, segundo a corporação, foi colocado em prática no fim de 2022.



“Apesar de não empregado no ano de 2021, o plano de fuga foi adaptado e utilizado no final do ano de 2022, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe de Estado. Conforme será descrito nos próximos tópicos, Jair Bolsonaro, após não conseguir o apoio das Forças Armadas para consumar a ruptura institucional, saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 08 de janeiro de 2023 ( “festa da Selma”)”, escreveu a PF.

Urnas levadas para perícia

Um diálogo entre Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal (IVL), que foi um dos 37 indiciados pela PF, e Éder Balbino, que prestava serviços para o instituto, mostra a intenção de apreender as urnas após as eleições.



No dia 19 de novembro de 2022, Carlos Rocha diz: “Há um plano para apreensão de urnas para perícia forense. A regra de construção é selecionar urnas de todos os modelos com erros relevantes (System run error, Alsa Player, outros), em todas as UFs. Vamos montar uma lista com até 100 urnas”.

Veja também

INVESTIGAÇÃO DA PF De agenda de Heleno a 'Operação 142', relatório inclui novas provas a inquérito da ofensiva golpista de Bolsonaro