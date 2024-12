A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro pede a Moraes autorização para ir a velório da mãe de Valdemar Costa Neto Ex-presidente e chefe do seu partido estão proibidos de se comunicarem, devido a investigação sobre golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), autorização para comparecer ao velório da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que faleceu nesta terça-feira em Mogi das Cruzes (SP). O pedido é necessário porque os dois estão proibidos de se comunicarem desde fevereiro, devido à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe.

Na petição enviada a Moraes, os advogados de Bolsonaro pedem a autorização "caráter excepcional" e dizem que o Bolsonaro se compromete a "não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso".





Bolsonaro e Valdemar estão na lista de 37 indiciados pela Polícia Federal (PF) por golpe de Estado, abolição violenta de Estado de Direito e organização criminosa. Os dois negam as acusações. Todos os demais investigados estão proibidos de se comunicarem entre si.

