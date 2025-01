Bolsonaro recua sobre Michelle como nome à Presidência e coloca filhos como opção ao Planalto

A- A+

Horas após levantar a possibilidade de levar o nome de Michelle Bolsonaro a disputar a eleição de 2026 à Presidência, o ex-presidente Jair Bolsonaro recuou da própria especulação.



Em entrevista à CNN Brasil, ele admitiu a possibilidade de ser nomeado ministro da Casa Civil, caso a ex-primeira-dama ganhasse a disputa. No entanto, no mesmo dia, explicou não haver nada negociado para tentar Michelle no Executivo, e que a esposa é "candidata ao Senado", e os filhos seriam as possíveis apostas na presidência.

— Vi na pesquisa do Paraná Pesquisas que ela (Michelle) está na margem de erro do Lula. Esse evento lá fora (a posse do presidente Donald Trump) vai dar uma popularidade enorme para ela. Não tenho problemas, seria também um bom nome com chances de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser — afirmou à CNN.

Ao portal Metrópoles, o ex-presidente ponderou:

— Não tem nada negociado, nada conversado (sobre Michelle na presidência). Ela vem candidata ao Senado aqui em Brasília. Se tivesse que botar alguém da família, seria o Flávio (Bolsonaro), o Eduardo (Bolsonaro).

Em todos os três casos, Bolsonaro ponderou que todos são possíveis candidatos ao Senado na próxima eleição.

