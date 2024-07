A- A+

polícia federal Bolsonaro recebeu 68 mil dólares em espécie de "forma fracionada" segundo relato do pai de Cid Valores foram adquiridos por Bolsonaro com venda de relógios recebidos pela Presidência

O general da reserva Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, relatou em depoimento à Polícia Federal (PF) ter entregue ao ex-presidente Jair Bolsonaro US$ 68 mil que foram adquiridos com a venda de relógios recebidos pela Presidência. Segundo Lourena Cid, os repasses a Bolsonaro foram feitos "de forma fracionada".

No depoimento, o general declarou que "se recorda de ter repassado ao ex-Presidente Jair Bolsonaro uma parte do valor, quando de sua ida à cidade de Nova lorque para um evento da ONU" e "que repassou os valores quando visitou o ex-presidente no hotel.

Lourena Cid também afirmou que, em outro momento, "o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu assessor Osmar Crivelatti foram até a residência do declarante na cidade de Miami; que o declarante repassou os valores para o assessor Osmar Crivelatti".

A defesa de Bolsonaro não comentou o relatório. Entretanto, ao longo da apuração da PF, os advogados do ex-presidente afirmaram que ele agiu dentro da lei" e "declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens". Esses itens, na visão dos advogados, deveriam compor seu acervo privado, sendo levados por ele ao fim de seu mandato.

Veja também

polícia federal Bolsonaro respondeu com "selva" após Cid enviar link de leilão de joia; veja mensagem