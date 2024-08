Boulos registra candidatura a prefeito de SP e declara patrimônio de R$ 199 mil

A- A+

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) registrou nesta sexta-feira, 2, sua candidatura a prefeito de São Paulo. O candidato do PSOL declarou um patrimônio de R$ 199.596,87 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A maior parte do patrimônio do candidato corresponde ao valor venal de sua residência, que está avaliada em R$ 171.758,00.

Quanto aos bens financeiros, Boulos declarou ter R$ 11.876,87 investidos em um Certificado de Depósito Bancário (CDB) do Santander, além de R$ 816 em depósito na conta corrente de uma conta da Caixa Econômica Federal.

O patrimônio declarado do candidato é complementado pelo seu "Celtinha", o apelido que o próprio Boulos dá ao seu Celta ano 2010. O veículo foi declarado com o valor de R$ 15.146,00 e viralizou durante a campanha de Boulos à Prefeitura de São Paulo em 2020.

Também chamado de "famoso Celtinha prata", o carro popular se tornou símbolo político e um dos motes da campanha do candidato do PSOL. Como forma de reforçar uma imagem de humilde, o "Celtinha" virou jingle e apareceu em propagandas na internet e na televisão.

O patrimônio de Boulos em 2024 está 847,9% maior em relação à última vez em que ele fez declarações do gênero à Justiça Eleitoral. Em 2022, o patrimônio declarado então candidato a deputado federal foi de R$ 21.055,07. O aumento ocorre pois, na ocasião, Boulos não declarou possuir um imóvel próprio.

Por outro lado, o "Celtinha" desvalorizou em relação a 2022, quando foi declarado com o valor de R$ 20.004,00. O restante do patrimônio declarado de Boulos naquela eleição corresponde a um depósito em conta corrente.

Patrimônio de Marta Suplicy

Já a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), candidata a vice na chapa de Boulos, declarou ao TSE um patrimônio de R$ 14.142.428,81. A maior parte do valor declarado corresponde a participações em empresas, que totalizam R$ 6.542.948,90 na declaração da candidata.

A petista também declarou possuir R$ 2.510.792,53 em ações, além de uma casa com valor venal de R$ 1.838.500,00. Marta também declarou possuir R$ 1.207.089,92 em aplicações de renda fixa.

Na categoria "outros bens e direitos", a ex-ministra diz possuir um conjunto de cinco quadros, dois tapetes, cinco faqueiros, três esculturas, quatro aparelhos de jantar, dois anéis e um brinco de brilhantes. Os itens, somados, foram declarados no valor de R$ 60 mil.

Quem é Guilherme Boulos?

Guilherme Castro Boulos, de 41 anos, está em seu primeiro mandato como deputado federal por São Paulo. Formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), é professor e ganhou projeção política ao atuar como coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Será a terceira vez de Boulos na disputa a um cargo do Executivo A estreia foi em 2018, quando tentou a Presidência. Obteve 617 122 votos, ficando em 10º lugar entre os 13 candidatos do pleito.



Em 2020, se candidatou a prefeito em chapa com Luiza Erundina, recebendo 40,62% dos votos válidos no segundo turno contra Bruno Covas, do PSDB, que tinha Ricardo Nunes (MDB) como vice.

A companheira de chapa de Boulos, Marta Suplicy, estava no MDB até janeiro deste ano e, para retornar ao PT e ser a vice do candidato do PSOL, precisou renunciou ao cargo de secretária municipal de Relações Internacionais.

Na prática, ela debandou da gestão de Nunes em prol de quem desponta como o principal adversário nas urnas do atual prefeito.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada em 5 de julho, Nunes tem 24% de intenções de voto e Boulos, 23%. Apesar da vantagem numérica de Nunes, eles estão em empate técnico, dentro da margem de erro do levantamento.



