Braga Netto faz crítica ao socialismo em postagem na rede social

Antes da prisão neste sábado (14), o general Walter Braga Netto fez uma postagem em rede social na qual faz referência a Margaret Thatcher, que exerceu o cargo de primeira-ministra do Reino Unido. No texto, ele critica o sistema socialista:

"O socialismo é um sistema que apenas redistribui a pobreza, nunca a riqueza".

Indiciado pela Polícia Federal na investigação sobre os atos golpistas, Braga Netto foi preso no Rio e levado para a 1ª Divisão do Comando Militar do Leste, que fica na vila militar.





Ele é apontado como o responsável por financiar um grupo de militares que tentou assassinar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e também monitorava os depoimentos da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em novos depoimentos à PF, Mauro Cid afirmou que Braga Netto entregou dinheiro vivo a militares das Forças Especiais, os chamados "kids pretos", em embalagens de vinho.

A verba serviria, segundo o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro teria dito em depoimento, para financiar os supostos planos de golpe de Estado após a derrota do ex-presidente para Luiz Inácio Lula da Silva.

Nas decisão que decretou a sua prisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que Braga Netto atuou de forma "dolosa" para obstruir as investigações da trama golpista.

Motivos da prisão

A prisão do general Walter Braga Netto neste sábado, cerca de dois anos após as discussões de um plano golpista no governo de Jair Bolsonaro, teve como embasamento uma série de elementos que indicam, segundo a Polícia Federal, tentativas de interferência nas investigações.



No relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal para autorizar a operação, os investigadores apresentaram trocas de mensagens, documentos, além de um novo depoimento prestado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que firmou um acordo de delação premiada.

A PF identificou a atuação de Braga Netto no sentido de buscar informações sobre o conteúdo do acordo de colaboração premiada firmado por Mauro Cid por meio de contato com o pai de Cid, o general Mauro Lourena Cid.

Além disso, em busca realizada na sede do PL, a PF encontrou um documento que descreve perguntas e respostas relacionadas ao acordo de colaboração premiada de Cid.

Outro motivo para a prisão ter sido realizada nesse momento foi um novo depoimento prestado por Mauro Cid à Polícia Federal. Na ocasião, Cid apresentou mais detalhes sobre a participação de Braga Netto na trama golpista. Segundo Moraes, Cid apresentou elementos que permitem caracterizar a existência de uma conduta dolosa de Braga Netto para impedir ou embaraçar as investigações.

