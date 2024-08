Brasil oferece avião para retirar asilados em embaixada da Argentina da Venezuela

A- A+

O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou, nesta quinta-feira, que o Brasil colocou um avião à disposição dos assessores de María Corina Machado que estão asilados na embaixada da Argentina na Venezuela.

Ele disse que a oferta foi feita antes mesmo de o governo brasileiro assumir a custódia da representação em Caracas.

— Essa oferta de mandar um avião brasileiro para retirar as pessoas que estavam antes na embaixada da Argentina, e agora sob os cuidados brasileiros, para retirá-las de lá, é uma oferta que está de pé — afirmou Amorim, em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.

Os seis assessores da principal líder da oposição na Venezuela se refugiaram na embaixada da Argentina, em Caracas, em março deste ano.

Quando o presidente Nicolás Maduro decidiu expulsar diplomatas argentinos e de outros países que não aceitaram o resultado da eleição de 28 de julho, o Brasil atendeu a um pedido de Buenos Aires para cuidar do posto.

Havia rumores de que o prédio poderia ser invadido.

Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país.

Mas a oposição afirma que o vitorioso foi o diplomata Edmundo González. Desde então, a Venezuela passa por uma crise, marcada por denúncias de tortura e prisões arbitrárias de pessoas que são contra o regime.

Amorim foi perguntado por que María Corina Machado não foi recebida por ele, quando esteve em Caracas a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O assessor de Lula disse ter conversado com González e, com isso, manter o canal de diálogo com Maduro. Mas afirmou que há contatos de alto nível entre ela e autoridades brasileiras.

