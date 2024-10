A- A+

eleições 2024 Canais oficiais do TRE-PE registram mais de 6 mil atendimentos sobre eleições neste domingo (6) Entre os três itens mais procurados, o local de votação liderou com 2.140 pessoas

As primeiras horas das eleições municipais de Pernambuco foram marcadas por muitas dúvidas por parte dos eleitores do Estado.

Desde as 6h deste domingo (6), os canais oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) foram acionados por mais de 6 mil pernambucanos com diferentes questionamentos sobre o pleito.

Com funcionamento até às 17h30, o Disk Eleitor (3194-9400) foi responsável por receber 3.144 ligações nestas primeiras horas de pleito. O top 3 de questionamentos foi: local de votação (2.833 pessoas); justificativa de votos (70 pessoas) e mesários (28 pessoas).

Canal digital do TRE-PE, a “Júlia” - assistente virtual do tribunal - foi procurada por 2.869 eleitores ao longo da manhã. Entre os três itens mais procurados, o local de votação liderou com 2.140 pessoas; consulta de título de eleitor (98 atendimentos); e justificativa (12 atendimentos).

A “Júlia” pode ser acessada através do site oficial do TRE-PE, além do canal no Telegram.

