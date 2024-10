A- A+

Eleições Capitão Wagner apoia nome do PL em Fortaleza, mas União libera filiados a votar no PT Wagner é presidente do União Brasil no Ceará e chamou de petista de "candidato do sistema", mas liberou o partido

O ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), que foi candidato a prefeito de Fortaleza no primeiro turno de 2024, anunciou apoio a André Fernandes (PL) contra com Evandro Leitão (PT) no segundo turno.

Ele é presidente do União Brasil no Ceará, mas, enquanto presidente da legenda, disse que irá liberar os filiados para apoiarem qualquer um dos dois candidatos. Uma ala do União, como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e sua filha, a deputada federal Fernanda Pessoa, são aliados do PT no estado.

Wagner disse que não teve dúvida sobre o apoio a Fernandes, mas explicou que precisou esperar para anunciar uma decisão por conta do alinhamento do União Brasil com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está representado na eleição de Fortaleza por Leitão. Ele foi a Brasília conversar com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, antes de tomar a decisão.

- Eu nunca mudei de posição, eu nunca fiquei em cima do muro. A decisão já estava tomada, precisava das garantias de que meu partido não iria desfazer minha decisão.

O ex-deputado disse ainda que o candidato do PL vai incorporar partes do plano de governo do União Brasil, como os trechos relacionados ao fortalecimento da guarda municipal. Ele também minimizou os ataques que fez a Fernandes na campanha e disse que isso é natural de uma disputa eleitoral.

Capitão Wagner criticou Evandro Leitão e disse que ele "representa não só hegemonia, mas algo de muito perigoso para a democracia".

Do outro lado, Leitão aposta no apoio do presidente Lula para ganhar a disputa. O presidente da República está hoje na capital cearense e vai participar de um ato com o candidato petista no centro da cidade.

O evento também vai marcar a primeira vez que a ex-prefeita e atual deputada federal Luizianne Lins (PT) vai participar da campanha de Leitão. Ela tentou ser candidata, mas foi preterida na disputa interna do partido e se ausentou durante toda a campanha de primeiro turno.

Da mesma forma que fez o União Brasil, o PDT recomendou neutralidade no segundo turno. Mas diferente de Wagner, o candidato pedetista derrotado no primeiro turno, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou que não tem preferência entre os nomes do PT e do PL.

Pesquisa DataFolha divulgada ontem mostra Fernandes e Leitão empatados dentro da margem de erro de três pontos. O candidato do PL tem 47% das intenções de voto e o petista tem 45%.

