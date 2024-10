Cármen Lúcia comemora eleição "monótona"

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal ( STF), comemorou nesta terça-feira o fato da eleição municipal ter sido "monótona". Cármen também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE).

"Foi muito monótona, democraticamente monótona. E nós queremos a monotonia democrática como normalidade institucional e política no país ", disse a ministra, durante sessão da Segunda Turma do STF.

No início da sessão, o ministro Edson Fachin cumprimentou a colega pela "tranquilidade" durante o segundo turno, realizado no domingo.

"Tivemos um segundo turno das eleições municipais com tranquilidade, em paz e prevaleceu, portanto, o respeito ao processo eleitoral, a paz nas eleições e, via de consequência, o Brasil da democracia saiu maior das urnas do que aquele que entrou."