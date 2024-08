A- A+

Brasil "Chama Eterna" da democracia em monumento de Brasília está apagada por falta de gás Governo do Distrito Federal prepara licitação para contratar novo serviço de fornecimento do combustível

Símbolo da “chama eterna” da democracia, a pira do Panteão da Pátria, em Brasília, está apagada desde o início de julho. Segundo o Governo do Distrito Federal (DF), o “apagão” é temporário e acontece por causa de manutenções que estão sendo realizadas no monumento.

O GDF ainda prepara uma licitação para contratar um novo serviço de fornecimento de gás ao monumento, com previsão de conclusão em 20 dias.

O governo alega que a chama é apagada pelo menos uma vez ao ano, para que sejam feitas manutenções.

Segundo a Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC), a pira vai permanecer apagada até que as manutenções na edificação e estrutura da pira sejam concluídas, "garantindo assim a segurança necessária antes de seu reacendimento".





O Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, foi inaugurado em 7 de setembro de 1986, e ficou conhecido como Panteão da Pátria. O monumento projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer é símbolo da liberdade conquistada pela nação na Independência do Brasil e com o fim da ditadura militar. A edificação também traz uma homenagem a heróis e heroínas nacionais que, de algum modo, serviram para a construção da nação brasileira.

A pira já ficou apagada por grandes períodos em outras vezes. Foram dois anos com a chama extinta entre 2016 e 2018 devido a um vazamento de gás.

Depois de sete meses de reforma, o monumento contou com uma modernização no sistema de armazenamento de gás, que tem capacidade para conservar uma tonelada de combustível. O custo total da obra ficou em torno de R$ 150 mil.

A “chama eterna” também foi apagada após os ataques antidemocráticos em 8 de janeiro de 2023. Com o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, onde o monumento está localizado, havia a preocupação que a depredação pudesse ter danificado o sistema de gás do monumento.

Apesar disso, vistorias técnicas concluíram que o monumento não havia sido depredado, e a chama foi reacendida um mês depois, manutenções na Praça dos Três Poderes.

