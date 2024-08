Venezuela: carta assinada por 30 ex-presidentes pede a Lula que reafirme compromisso com democracia

A- A+

Trinta ex-presidentes da América Latina e da Espanha publicaram uma carta conjunta, dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo ao mandatário brasileiro que adote uma posição mais enfática em defesa da democracia na região.



Na nota enviada, enviada nesta segunda-feira a Lula, os signatários afirmam que a soberania popular do país foi "usurpada" e o vencedor foi Edmundo González, da oposição ao presidente Nicolás Maduro.

O texto faz um apelo para que Lula reafirme seu "inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade, as mesmas de que gozam seu povo, e a fazê-la prevalecer também na Venezuela".



E acusa o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de desprezar a verdade eleitoral para continuar no poder", em conluio com os poderes do Estado que estão a seu serviço e sob seu controle", por meio de uma política de Estado repressiva e de violação generalizada e sistemática dos direitos humanos dos venezuelanos.

"O que está acontecendo é um escândalo. Todos os governos americanos e europeus sabem disso. Admitir tal precedente ferirá mortalmente os esforços que continuam a ser feitos com tanto sacrifício nas Américas para defender a tríade da democracia, do Estado e dos direitos humanos. Não exigimos nada diferente do que o próprio presidente Lula da Silva preserva em seu país", diz a carta.

Os ex-líderes fazem parte da Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas (IDEA). Nenhum ex-presidente do Brasil assinou o documento.



Entre os signatários, estão Maurício Macri, da Argentina; Mario Abdo, do Paraguai; Felipe Calderón, do México; e André Pastrana, da Colômbia.

Na carta, eles se dizem porta-vozes da maioria dos venezuelanos. Destacam o impactante número de prisões, torturas, desaparecimentos e mortes de pessoas que defendem seu direito a voto.

"Eles estão protestando em defesa de seu voto, estão resistindo pacificamente, guiados por María Corina Machado e por quem, como demonstram os relatórios eleitorais que são de conhecimento público e foram coletados pelas testemunhas na seção eleitoral, foi eleito presidente, Edmundo González Urrutia. A Venezuela tem o direito de fazer uma transição para a democracia" conclui a carta.

Veja quem assinou a carta enviada a Lula:

Mario Abdo, Paraguay

Óscar Arias S., Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Iván Duque M., Colombia

José María Figueres, Costa Rica

Vicente Fox, México

Federico Franco, Paraguay

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Chile

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle H., Uruguay

Guillermo Lasso, Ecuador

Mauricio Macri, Argentina

Jamil Mahuad, Ecuador

Hipólito Mejía, República Dominicana

Carlos Mesa G., Bolivia

Lenin Moreno, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Ernesto Pérez Balladares, Panamá

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Mariano Rajoy, España

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Luis Guillermo Solís R., Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Veja também

RIO DE JANEIRO Paes se compromete a não largar a prefeitura para concorrer ao estado caso seja reeleito