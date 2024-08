A- A+

VENEZUELA Lula vai se reunir com Boric e chefes de poderes no Chile em meio à tensão sobre Venezuela Presidente retorna ao Brasil na terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir com o presidente do Chile, Gabriel Boric, e os chefes da Suprema Corte e Congresso chilenos nesta segunda-feira. A viagem estava marcada para dois meses atrás, mas foi adiada por causa das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

Lula embarcou para Santiago, capital chilena, neste domingo e volta para o Brasil nesta terça.

No Chile, Lula deve discutir com Boric o resultado contestado da eleição na Venezuela, com a vitória proclamada de Nicolás Maduro, segundo integrantes do governo Lula. Diante dos protestos da oposição venezuelana, que tinha como candidato o diplomata Edmundo González, Boric não descartou a possibilidade de fraude no pleito. A consequência foi a expulsão de diplomatas chilenos por Maduro.





O encontro com Boric acontecerá às 10h (no horário de Santiago) Palacio de La Moneda, seguido de uma reunião ampliada e assinatura de atas. Logo depois, os dois chefes do Executivo farão uma declaração conjunta à imprensa. Durante a tarde, Lula visitará os chefes do Congresso e da Suprema Corte do Chile.

Ao final da tarde, o presidente brasileiro vai se encontrar com o secretário-executivo da Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), José Manuel Salazar-Xirinachs e o CEO da Latam, Roberto Alvo Milosawlewitsch.

Lula ainda deve comparecer ao encerramento do fórum de empresários do Brasil e do Chile, com a presença de Boric, onde os dois devem discursar.

Na terça, Lula terá uma audiência com a prefeita de Santiago, filha de brasileiros, e vai visitar o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos durante a manhã. Às 12h30 o presidente embarca de volta para o Brasil.

