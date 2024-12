Cid deixa a sede da PF após novo depoimento após ter sua delação validada por Moraes

A- A+

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixou por volta das 16h40 horas desta quinta-feira a sede da Polícia Federal, em Brasília, após prestar um novo depoimento. Ele ficou pouco mais de uma hora no local.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a nova oitiva — a décima primeira desde que Cid foi preso em 2023 — é um desdobramento do depoimento que ele prestou ao ministro do STF Alexandre de Moraes, em 21 de novembro. Na ocasião, a colaboração de Cid estava passando por uma reanálise e havia o risco de ele ter o acordo anulado.

— Fruto dessa reinquirição, entendeu o ministro por bem de manter a integridade dessa colaboração, sem prejuízo dessa decisão de que nós ouçamos de novo o colaborador — disse Andrei, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira.

Andrei esclareceu ainda que a PF não pediu a rescisão da delação, mas enviou um ofício ao Supremo apontando “circunstâncias” dos relatos de Cid.

– Quem decide pela validade (da colaboração) não somos nós. Nós nos manifestamos só a respeito do quanto o delator contribuiu ou não. A decisão é do Poder Judiciário – complementou Andrei.

A defesa de Cid diz que ele continua à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que lhe forem perguntados.

Cid já foi indiciado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 35 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa no âmbito da investigação sobre a trama golpista. Essa apuração foi concluída e remetida à Procuradoria-Geral da República (PGR) na última semana.

O inquérito ainda deve receber alguns complementos relacionados à mobilização de militares da elite do Exército, os chamados kids pretos, na execução de um plano para capturar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

– Existe o inquérito principal que foi concluído e relatado. E tem as PETs (petições) que são anexadas a esse inquérito. Há mais de uma que guarda ali todas essas diligências que são feitas – afirmou o diretor-geral, deixando claro que ainda há ações em curso na investigação.

Há duas semanas, Cid já havia prestado depoimento à PF sobre mensagens que ele havia apagado de seu celular e a descoberta de um plano chamado “Punhal Verde e Amarelho”, que previa matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o próprio Moraes. A defesa do militar afirmou que ele não tinha nenhum conhecimento sobre essa trama.

Após a oitiva na PF, Cid foi recebido em uma audiência com Moraes, na qual ele confirmou a realização de uma reunião na casa do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Netto para tramar um golpe de Estado. Ele, no entanto, voltou a negar ter conhecimento sobre o plano de assassinato, conforme a sua defesa. De acordo com as investigações da PF, o apartamento do general sediou discussões sobre a trama, em 12 de novembro de 2022.

