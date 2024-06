A- A+

apoio político Ciro Nogueira define nome que irá apoiar para a vice de Nunes: "Vai contar com nosso entusiasmo" Presidente do Progressistas concordou com a indicação de Mello Araújo, ex-presidente do Ceagesp, para a posição

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), almoçou nesta segunda-feira com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, e ganhou seu apoio para indicar como vice o coronel aposentado da Polícia Militar, Ricardo Mello Araújo.

Com isso, o nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganha ainda mais força.

— Estamos com ele em qualquer hipótese porque acreditamos no seu projeto, mas achamos que pela liderança do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio, a indicação tem que partir dos dois — afirmou Nogueira em conversa com a imprensa logo após o almoço.

— Se ela (a indicação) vier a acontecer, vai contar com nosso apoio e o nosso entusiasmo. — acrescentou.

Na semana passada, alguns representantes do Progressistas haviam se posicionado contra o nome de Mello Araújo para o posto de vice, já que uma ala defende o nome do deputado federal Coronel Telhada (PP) para o posto.

Outros partidos, como o União Brasil, o Republicanos e o PSD também disputam a vaga, entretanto Nunes têm sido pressionado cada vez mais a acatar a sugestão de Bolsonaro, especialmente após entrada do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) na disputa eleitoral, como pré-candidato a prefeito.

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas também passou a defender publicamente a composição da chapa com o ex-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), que é o indicado de Bolsonaro para o posto desde janeiro.

Na sexta, Tarcísio, Bolsonaro e Mello Araújo foram recebidos pelo prefeito para um almoço, no qual foi reforçada a preferência do ex-PM para o cargo.

Nunes afirmou, nesta segunda, que fará um jantar para reunir os integrantes de todos os 11 partidos que compõem sua base. Tarcísio será o organizador do encontro, que deve ocorrer entre quarta e quinta-feira. A expectativa é que o nome do vice do emedebista seja definido até o fim da semana.

— O Progressistas vem hoje com uma posição muito clara, de que tem o nome deles colocado, que é legítimo, mas eles entendem que uma indicação do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio deve realmente fazer com que esse nome tenha mais força. A gente ainda tem que conversar com outros partidos, o PSD segue na linha da indicação do Tarcísio. A gente está tendo esse diálogo — disse o prefeito.

— A gente tem muitos partidos, vamos falar com todos, e no final vamos ter o consenso de todos. Não houve um personagem que falou ‘vai ser isso e pronto e acabou’, é uma verdadeira ação democrática. — acrescenteou.

Veja também

projeto de lei Senado debate aborto em sessão com encenações e vídeos de fetos; Girão convocou sessão