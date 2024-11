A- A+

Tentativa de golpe Coronel do Exército falou em "guerra civil agora ou depois": "Democrata é o cacete"; Confira Roberto Criscuoli, que foi subcomandante dos 'kids pretos', teve as conversas interceptadas pela Polícia Federal

O coronel do Exército Roberto Criscuoli afirmou, em conversas interceptadas pela Polícia Federal, que apostava numa “guerra civil” no país após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

Em mensagem enviada por áudio, ele afirma que a guerra seria "agora ou depois": "Melhor ir agora", defendeu ele.

O diálogo foi trocado com Mario Fernandes, que na época ocupava o cargo de secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência do governo de Jair Bolsonaro.

A exemplo de Fernandes, Criscuoli é um dos “kids pretos”, oficiais de alta patente que se especializaram em operações especiais do Exército. Ele já foi, inclusive, subcomandante do batalhão do grupo, com base em Goiânia (GO).

“Vai esperar virar uma Venezuela para virar o jogo, cara? Democrata é o cacete, não tem que ser democrata mais agora. ‘Ah, não vou sair das quatro linhas’, acabou o jogo, pô. Não tem mais quatro linhas. Agora o povo na rua tá pedindo ‘pelo amor de Deus’. Vai dar uma guerra civil? Vai dar, eu tenho certeza, porque os vermelhos vão vir feroz. Mas nós estamos esperando o quê? Dando um tempo para eles se organizarem melhor para a guerra ser pior? Irmão, vamos agora, fala com o 01 aí, cara. É agora”, afirmou, sem explicitar quem estava chamando de 01.

No mesmo áudio, Criscuoli afirma que os generais tinham o apoio "maciço" da população, e que por isso era a hora de tomar uma atitude.

“Mário, se nós não tomarmos a rédea agora, depois acho que vai ser pior. Na realidade, vai ser guerra civil agora ou vai ser guerra civil depois, só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo tá na rua, nós temos aquele apoio maciço. Daqui a pouco nós vamos entrar em uma guerra civil, porque daqui uns meses esse cara vai destruir o exército, vai destruir tudo ”, afirmou Criscuoli em conversa com Fernandes. Os dois foram presso na última semana.

