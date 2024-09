Dino afirma que ainda há 'obstáculos' ao fim do orçamento secreto

A- A+

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal ( STF), afirmou que "remanescem obstáculos ao integral cumprimento da decisão" que considerou inconstitucional o chamado orçamento secreto.



Dino considerou que isso ocorre devido à falta de identificação dos parlamentares que indicaram emendas de relator e de comissão.

A avaliação de Dino consta em decisão desta quarta-feira, na qual ele atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e deu mais 72 horas para a Controladoria-Geral da União (CGU) apresentar um relatório sobre os dez municípios que mais receberam emendas, proporcionalmente pelo número de habitantes.



A elaboração desse relatório foi uma das determinações de Dino após audiência de conciliação no início de agosto.

Na decisão desta quarta, o ministro apontou trechos da manifestação da AGU que indicariam a continuidade de práticas semelhantes ao do orçamento secreto.



O governo relatou que havia a indicação de emendas de relator (que foram proibidas pelo STF) sem o registro dos parlamentares que efetivamente foram os autores.

Já sobre as emendas de comissão, a manifestação diz que os portais de transparência "não informam, contudo, o nome do congressista que patrocina a indicação a cada beneficiário específico, mas atribuem, genericamente, a autoria da emenda RP 8 a tal ou qual comissão parlamentar".

No mês passado, Dino determinou que as emendas de comissão e os restos a pagar das antigas emendas de relator só podem ser pagas pelo Poder Executivo quando houver "total transparência e rastreabilidade" dos recursos.

Na nova decisão, o ministro disse que a continuidade de execução dessas emendas, incluindo restos a pagar, depende do "integral cumprimento da decisão de mérito na presente ação no que se refere à transparência e à rastreabilidade dos recursos públicos".

Em relação à ampliação do prazo para a apresentação do relatório da CGU, Dino afirmou que o órgão "tem se mostrado diligente, até o presente, no cumprimento das determinações deste Supremo Tribunal", e por isso não viu "qualquer prejuízo à razoável duração do processo" na prorrogação.

