Diretor da OMS publica mensagem a Lula no X após cirurgia: "Desejo rápida recuperação"

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ( OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicou uma mensagem no X para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (10). O chefe do Executivo brasileiro foi submetido a uma cirurgia de emergência nesta madrugada devido a uma hemorragia (sangramento) intracraniana.

Na rede social, Tedros compartilhou uma postagem de Lula com seu boletim médico e escreveu:



“Caro Presidente Lula, desejo-lhe rápida recuperação”.



Os dois estiveram juntos recentemente, quando o diretor-geral da OMS veio ao Brasil para participar da cúpula do G20, e mantêm uma relação próxima.

Em setembro, Tedros também agradeceu publicamente a Lula “pela sua liderança” e por ter feito um apelo aos líderes mundiais para acelerar as negociações referentes ao tratado da pandemia durante seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Quando Lula foi eleito, em 2022, o diretor-geral da OMS o parabenizou e disse estar “ansioso para fazer uma parceria e defender a equidade global em saúde”. Além disso, celebrou a indicação de Nísia Trindade, sua amiga, ao Ministério da Saúde.

Cirurgia para drenar sangramento

Lula foi submetido à cirurgia na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com os médicos, ele está bem, acordado, conversando normalmente e se alimentando. O mandatário deve permanecer ainda três dias na UTI e cerca de uma semana internado.

O sangramento, causado pelo acidente doméstico sofrido pelo presidente em outubro, foi identificado numa ressonância magnética feita nesta segunda-feira após queixas de dores de cabeça.

A cirurgia teve início à 1h30 e durou cerca de duas horas. O procedimento realizado foi uma trepanação. Nele, é feita uma perfuração no crânio para que seja inserida uma sonda que chega até o hematoma e o drena.

No início do dia, o boletim do Sírio-Libanês mencionava que a cirurgia feita era uma craniotomia. Porém, durante a coletiva de imprensa, os médicos esclareceram que o termo costuma ser utilizado apenas no caso que exigem aberturas maiores do crânio.

Em coletiva de imprensa nesta manhã, o neurocirurgião Marcos Stavale disse que o hematoma foi removido e que Lula está com as funções neurológicas preservadas. O médico do presidente, Roberto Kalil, garantiu que não houve lesão e que "não tem nenhum risco cerebral".

