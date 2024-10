A- A+

Polícia Federal Diretor-geral da PF diz que cargo está à disposição de Lula, Lewandowski "e de ninguém mais" Andrei Rodrigues participou da posse do novo superintendente da corporação no DF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que o cargo que ocupa está sempre à disposição apenas do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e de mais ninguém. A declaração foi feita durante a posse do novo superintendente da PF no Distrito Federal, José Roberto Peres.

— Depois de uma experiência desagradável, dando 50 voltas no ar, e que nos faz refletir muitas coisas, entre elas essa função que exerço. E que está sempre à sua disposição [Lewandowski] e do presidente da República, e não da imprensa e não de ninguém mais que por vezes tenta trazer fatos que são totalmente descabidos, e tentando fazer com que a instituição seja em alguma medida abalada com isso. Eu reitero sempre isso, enquanto tiver a sua confiança [Lewandowski] e a do presidente da República, eu permanecerei na diretoria-geral da PF — disse.

O diretor-geral respondia a rumores de que mudanças recentes na PF sinalizam para uma saída de Rodrigues da chefia da corporação. Uma das alterações é na Diretoria de Cooperação Internacional, quando o atual diretor, Valdecy Urquiza, deve deixar o cargo ainda neste ano para assumir a posição de Secretário-Geral da Interpol.

Logo após a fala de Rodrigues, o ministro Lewandowski iniciou seu discurso ressaltando que o diretor é altamente qualificado para ocupar o cargo que ocupa.

Veja também

