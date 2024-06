A- A+

tensão Disputa por apoio entre PSD e PL em prefeitura de Santa Catarina faz Bolsonaro intervir Em São José, prefeito Orvino de Ávila (PSD) e pré-candidata do PL disputam apoio do ex-presidente; por fotografia, deputada federal Júlia Zanatta (PL) virou alvo de ataques

A pouco mais de três meses das eleições municipais, a corrida pela prefeitura de São José, quarta maior cidade de Santa Catarina, vive dias de tensão.

Na cidade, o prefeito Orvino de Ávila (PSD) disputa o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a pré-candidata do PL, Adeliana Dal Pont.

Apesar de ser o nome oficial do partido de Bolsonaro, Adeliana chegou a ser vetada de uma agenda do ex-presidente por críticas que fez a sua gestão durante a pandemia da Covid-19.

Na última semana, contudo, o clima de tensão entre os dois pré-candidatos aumentou quando a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) foi envolvida na história. Após destinar emendas para o município, a bolsonarista posou ao lado do prefeito, que agradeceu os recursos.

A fotografia foi o suficiente para que dirigentes do PL começarem a criticá-la. Nos grupos de WhatsApp, Zanatta foi acusada de descumprir a orientação de Bolsonaro e apoiar o PSD, nacionalmente comandado por Gilberto Kassab.

Em meio à repercussão, Zanatta se defendeu em live feita na sua conta do Instagram:

— Presidente do PL pedindo para o pessoal me atacar com educação porque entreguei uma emenda para a cidade dele e o prefeito agradeceu em um vídeo junto comigo. Atitude baixa... Agora querer dizer que estou indo contra o Bolsonaro é patético — disse a parlamentar.

No sábado, o PL de São José emitiu uma nota em repúdio às ofensas proferidas contra Zanatta, além de manifestar apoio "irrestrito" a parlamentar. O posicionamento ainda cita uma declaração de Adeliana Dal Pont. "Os parlamentares do PL catarinense, em especial a Deputada Júlia, têm sido um exemplo na defesa dos ideais e valores do Partido e dos catarinenses, merecendo toda nossa força, apoio e solidariedade", diz trecho.

Neste domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve com Júlia Zanatta, quando o marido da parlamentar, Guilherme Colombo, fez um churrasco para o ex-presidente. Na ocasião, o ex-mandatário reforçou sua proximidade com Zanatta.

Nos bastidores, articuladores apontam que o encontro pode significar um possível recado para a corrida de São José, uma vez que Bolsonaro já indicou não apoiar Adeliana Dal Pont.

