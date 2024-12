A- A+

LEGISLATIVO Eduardo da Fonte credita vitória de Francismar Pontes à bancada do PP na Alepe Eduardo da Fonte: "Essa foi uma construção da bancada do Progressistas na Assembleia. Vieram me consultar e eu concordei. Mas foi uma construção feita pelos deputados"

O presidente estadual do PP, Eduardo da Fonte, creditou a vitória de Francismar Pontes para Primeira-Secretaria da Alepe a uma decisão acertada da bancada em fazer uma aliança com o PSB. “A vitória foi da Casa, o fortalecimento dos parlamentares. Com certeza, o deputado Francismar irá fazer um grande trabalho à frente da primeira-secretaria, juntamente com o corpo de integrantes que compõe a mesa diretora", afirmou.



"Essa foi uma construção da bancada do Progressistas na Assembleia. Vieram me consultar e eu concordei. Mas foi uma construção feita pelos deputados, oito parlamentares da nossa bancada que, por unanimidade, quiseram apoiar Francismar Pontes. Eu concordei e entendi que era o melhor caminho para o partido e para a Assembleia. A construção foi coletiva e o importante é que o resultado foi positivo, democrático, fortaleceu a instituição", acrescentou.



Para ele, o momento é de encerrar essa pauta. "Vamos agora trabalhar ao lado do Governo para que a gente possa fazer entregas para Pernambuco. Agora é a hora de virar essa página."



O parlamentar não concorda que a derrota de Gustavo Gouveia tenha sido uma derrota da governadora Raquel Lyra (PSDB), mesmo Gouveia fazendo parte da base da tucana e tendo sido apoiado por ela na eleição.



"Eu não interpreto que ele tenha sido o candidato do governo", destacou. Da Fonte também falou sobre a interpretação de que ele venceu Raquel, João Campos e o presidente Álvaro Porto, porque os três apoiavam Gustavo.



"Essa interpretação faz parte da política. Mas o que aconteceu foi uma escolha democrática do nosso partido e o fortalecimento da instituição. O importante agora é trabalhar por Pernambuco e não colocar a eleição de 2026 antes do tempo", ressaltou.



Sobre os Gouveia, Eduardo da Fonte negou que tenha sido uma disputa entre o grupo dele e o grupo liderado pelo presidente da Amupe, Marcelo Gouveia. "Isso aí é uma narrativa que eles quiseram construir. Mas, volto a dizer, foi uma decisão da nossa bancada e a Executiva Estadual do partido ratificou a escolha dos deputados."



Eduardo da Fonte também negou que esteja preparando um candidato para derrotar Marcelo Gouveia nas eleições da Amupe. No entanto, disse que apoia o prefeito eleito de Aliança, Pedro Freitas. "É um cara competente, concursado do Banco do Nordeste, foi vice-presidente nacional da Caixa Econômica, eleito prefeito de Aliança com mais de 80% dos votos e está colocando seu nome para a avaliação dos prefeitos. É uma candidatura legítima e acho que a Amupe tem que ser conduzida por um prefeito de mandato", enfatizou.



O atual presidente da Amupe encerrará seu mandato à frente da Prefeitura de Paudalho no final do ano. José Patriota, que faleceu este ano, já dirigiu a Amupe sem ser prefeito, mas Eduardo da Fonte considera que o caso dele foi isolado pela história que tinha. "Patriota era um ícone do municipalismo em Pernambuco, uma pessoa a quem eu presto todas as homenagens. Isso aconteceu por ser Patriota”.





